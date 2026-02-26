Ajker Patrika
নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের ৯০তম জন্মবার্ষিকী পালিত

নড়াইল প্রতিনিধি 
সদর উপজেলার নূর মোহাম্মদনগরে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর মিলনায়তনে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নড়াইলে পালিত হয়েছে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের ৯০তম জন্মবার্ষিকী। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সদর উপজেলার নূর মোহাম্মদনগরে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর মিলনায়তনে এসব কর্মসূচি পালিত হয়।

দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সকাল ৮টায় কোরআনখানি, সাড়ে ১০টায় শোভাযাত্রা, বেলা ১১টায় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও গার্ড অব অনার প্রদান এবং সাড়ে ১১টায় আলোচনা সভা। পরে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আছাদুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. আহসান মাহমুদ রাসেল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা টি এম রাহসিন কবির, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূর-ই আলম সিদ্দিকী এবং শহীদের ছেলে এস এম গোলাম মোস্তফা কামাল।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইল সদর উপজেলার চন্ডিবরপুর ইউনিয়নের মহিষখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মভূমি মহিষখোলা গ্রামের নাম ২০০৮ সালের ১৮ মার্চ পরিবর্তন করে নূর মোহাম্মদনগর রাখা হয়।

নূর মোহাম্মদ ১৯৫৯ সালের ১৪ মার্চ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসে যোগ দেন, যা বর্তমানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) নামে পরিচিত। পরে ১৯৭১ সালে যশোর অঞ্চলের ৮ নম্বর সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর যশোর জেলার গোয়ালহাটি ও ছুটিপুর এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হন নূর মোহাম্মদ। পরে তাঁকে শার্শা উপজেলার কাশিপুরে সমাহিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ প্রদান করা হয়।

জন্মবার্ষিকীপুলিশখুলনা বিভাগনড়াইল
