Ajker Patrika
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নড়াইল

লোহাগড়ায় আওয়ামী লীগের ১১ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নড়াইল প্রতিনিধি 
লোহাগড়ায় আওয়ামী লীগের ১১ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নড়াইলের লোহাগড়ায় পৌরসভার সাবেক দুই কাউন্সিলরসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১১ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ রোববার দুপুরে লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরিফুল ইসলাম গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন: লোহাগড়া পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ও গোপীনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. মোজাম খাঁ, সাবেক কাউন্সিলর ও লোহাগড়া কলেজপাড়ার বাসিন্দা আনিচুর রহমান আনিচ, উপজেলার মল্লিকপুর ইউনিয়নের মো. ফরিদ শেখ, কাশিরপুর ইউনিয়নের সারুলিয়া গ্রামের সাজ্জাদুর রহমান কচি, একই ইউনিয়নের কাশিপুর গ্রামের আলামিন, ধোপাদাহ গ্রামের জামির হোসেন অপি শেখ, নোয়াগ্রাম ইউনিয়নের কলাগাছি গ্রামের করিম শেখ, একই ইউনিয়নের রায়গ্রামের মাহাবুব মোল্যা, লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়নের দাসের ডাঙ্গা গ্রামের আকতারুজ্জামান ফকির, লোহাগড়া পৌরসভার লক্ষ্মীপাশা এলাকার বিপ্লব উদ্দিন (বিপু) এবং পৌরসভার পোদ্দারপাড়া এলাকার মহাসিন মোল্যা। তাঁরা সবাই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা জড়ো হয়ে নাশকতার চেষ্টা করছেন—এমন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় ওই ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১১ নেতা-কর্মীকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

রাজশাহী বিভাগলোহাগড়ানড়াইলআওয়ামী লীগ
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