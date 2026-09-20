রামদা-চাপাতি নিয়ে হাজিরা দিতে এসেছিলেন ১১ আসামি, আইনজীবীর চেম্বার থেকে আটক

নড়াইল জেলা শহরের আদালত সড়ক এলাকা থেকে রামদা, চাপাতি ও গাছি দাসহ ১১ ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে নড়াইল আদালত চত্বরের এক আইনজীবীর চেম্বার থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন কালিয়া উপজেলার নড়াগাতি থানার কলাবাড়িয়া চরকান্দিপাড়া গ্রামের এস্কেন্দার শেখ (৪৫), মো. আমিনুর শিকদার (৫৬), মো. হাফেজ শেখ (২৫), মো. তৈয়েবুর রহমান (৫৫), মো. সেকেন্দার আলী (৫৮), মো. হাসানুর রহমান (৫৫), মো. রিয়াজুল শিকদার (২৭), মো. আরিফুল শেখ (২২), মো. তারেক শেখ (৩২), মো. জুলফিকার রহমান (৪০) ও মো. শরিফুল মোল্যা (৪০)।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ রোববার একটি মামলায় আদালতে হাজিরা দিতে এসেছিলেন ওই ১১ জন আসামি। হাজিরা দেওয়ার আগে তাঁরা আদালত চত্বরে এক আইনজীবীর চেম্বারে অবস্থান করছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নড়াইল সদর থানা-পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ তাঁদের হাতেনাতে আটক করে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে রামদা, চাপাতি ও গাছি দা।
অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাসেল সারোয়ার জানান, আটক ১১ জনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
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