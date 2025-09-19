পুকুরে ভাসছিল দুই প্রতিবন্ধী ভাইয়ের লাশ

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি
নওগাঁর রাণীনগরে মফিজ উদ্দীন (৬৫) ও হবিজ উদ্দীন (৪৫) নামে দুই ভাইয়ের লাশ পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ঘোষগ্রাম মিনাপাড়া থেকে তাঁদের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃত ব্যক্তিরা ঘোষগ্রাম প্রামাণিকপাড়া গ্রামের মৃত হায়ের আলীর দুই ছেলে। তাঁরা মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন বলে জানা গেছে।
প্রতিবেশী হারুনুর রশিদ জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতের কোনো একসময় দুই ভাই বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। আজ দুপুরে ঘোষগ্রাম মিনাপাড়ার একটি পুকুরে তাঁদের লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। তিনি আরও জানান, জন্মগতভাবে দুই ভাই মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন। তাঁরা অবিবাহিত ছিলেন। হারুনুর রশিদের ধারণা, হয়তো কোনো এক ভাই চলার সময় পুকুরে পড়ে যান। তখন আরেক ভাইও পুকুরে ঝাঁপ দেন।
এ ব্যাপারে ঘটনার তদন্ত কর্মকর্তা রাণীনগর থানার এসআই জুলফিকার বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি ইউডি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।
নওগাঁর রাণীনগরে মফিজ উদ্দীন (৬৫) ও হবিজ উদ্দীন (৪৫) নামে দুই ভাইয়ের লাশ পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ঘোষগ্রাম মিনাপাড়া থেকে তাঁদের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃত ব্যক্তিরা ঘোষগ্রাম প্রামাণিকপাড়া গ্রামের মৃত হায়ের আলীর দুই ছেলে। তাঁরা মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন বলে জানা গেছে।
প্রতিবেশী হারুনুর রশিদ জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতের কোনো একসময় দুই ভাই বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। আজ দুপুরে ঘোষগ্রাম মিনাপাড়ার একটি পুকুরে তাঁদের লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। তিনি আরও জানান, জন্মগতভাবে দুই ভাই মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন। তাঁরা অবিবাহিত ছিলেন। হারুনুর রশিদের ধারণা, হয়তো কোনো এক ভাই চলার সময় পুকুরে পড়ে যান। তখন আরেক ভাইও পুকুরে ঝাঁপ দেন।
এ ব্যাপারে ঘটনার তদন্ত কর্মকর্তা রাণীনগর থানার এসআই জুলফিকার বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি ইউডি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।
হাতি আর মানুষের দ্বন্দ্বে যাতে কারও প্রাণ না যায়, সে জন্য চট্টগ্রামের আনোয়ারা ও কর্ণফুলীতে স্থানীয়দের সচেতন করতে প্রচারণা চালিয়েছে চট্টগ্রাম বন বিভাগ। আজ শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে এ সচেতনতামূলক প্রচারণা ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। ক্যাম্প চলাকালে হাতি মারার বৈদ্যুতিক তারের ফাঁদও সরান কর্মীরা।১৭ মিনিট আগে
চিকিৎসকদের কমিশন-বাণিজ্য রোধ করতে হবে, তা না হলে সাধারণ মানুষ সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হবেন বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার।২৫ মিনিট আগে
গুলশান থানার ওসি হাফিজুর রহমান জানান, গতকাল রাতে গুলশানের নর্দ্দা কালাচাঁদপুর এলাকায় একটি বাসায় অভিযান পরিচালনাকালে ওয়ার্ডরোবের ভেতরে তল্লাশি চালিয়ে ১ হাজার ১০০টি ইয়াবা বড়ি ও ইয়াবা বিক্রির ২ লাখ ৩৭ হাজার টাকা পাওয়া যায়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়।৩১ মিনিট আগে
বিএনপির নেতা-কর্মীদের দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের আয়োজিত সব খাবার খেয়ে ও নষ্ট করে ফেলার ঘটনায় জড়িত গুলিশাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি মাহবুব কাজীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে আমতলী উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম মামুন ভিপি...১ ঘণ্টা আগে