পুকুরে ভাসছিল দুই প্রতিবন্ধী ভাইয়ের লাশ

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
নওগাঁর রাণীনগরে মফিজ উদ্দীন (৬৫) ও হবিজ উদ্দীন (৪৫) নামে দুই ভাইয়ের লাশ পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ঘোষগ্রাম মিনাপাড়া থেকে তাঁদের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

মৃত ব্যক্তিরা ঘোষগ্রাম প্রামাণিকপাড়া গ্রামের মৃত হায়ের আলীর দুই ছেলে। তাঁরা মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন বলে জানা গেছে।

প্রতিবেশী হারুনুর রশিদ জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতের কোনো একসময় দুই ভাই বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। আজ দুপুরে ঘোষগ্রাম মিনাপাড়ার একটি পুকুরে তাঁদের লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। তিনি আরও জানান, জন্মগতভাবে দুই ভাই মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন। তাঁরা অবিবাহিত ছিলেন। হারুনুর রশিদের ধারণা, হয়তো কোনো এক ভাই চলার সময় পুকুরে পড়ে যান। তখন আরেক ভাইও পুকুরে ঝাঁপ দেন।

এ ব্যাপারে ঘটনার তদন্ত কর্মকর্তা রাণীনগর থানার এসআই জুলফিকার বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি ইউডি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

