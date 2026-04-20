রাণীনগরে ২০০টি ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

নওগাঁর রাণীনগরে ২০০টি ইয়াবাসহ শামীম হোসেন (২৭) নামের এক মাদক কারবারি যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে নওগাঁ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এক অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। শামীম উপজেলার ভিটুরিয়া হাজরাদাম গ্রামের ইরফান আলীর ছেলে।
পুলিশ জানায়, আজ সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নওগাঁ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক সাইফুল আলমের নেতৃত্বে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় শামীমের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২০০টি ইয়াবাসহ তাঁকে আটক করা হয়।
রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকারিয়া মন্ডল বলেন, এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে থানায় মামলা করা হয়েছে।
