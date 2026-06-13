Ajker Patrika
ঢাকা

হাসপাতালের বারান্দা থেকে পড়ে অভিনেত্রীর মৃত্যু, স্বামী রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হাসপাতালের বারান্দা থেকে পড়ে অভিনেত্রীর মৃত্যু, স্বামী রিমান্ডে
আসমা ঝিলিক; ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বারান্দা থেকে পড়ে অভিনেত্রী আসমা আক্তার ঝিলিকের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর স্বামী সাইফুল্লাহকে এক দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দিদারুল আলম এই নির্দেশ দেন।

সাইফুল্লাহকে আজ বিকেলে আদালতে হাজির করে ধানমন্ডি থানা-পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ধানমন্ডি মডেল থানার এসআই কাজী আব্দুল মান্নান সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। আসামিপক্ষে রিমান্ড বাতিল করে জামিন চান তাঁর আইনজীবী। শুনানি শেষে আদালত জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার দুপুরে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৮ তলার বারান্দা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় ঝিলিকের। এই ঘটনায় তাঁর বড় ভাই মোজাম্মেল হক আজ ধানমন্ডি মডেল থানায় আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে অভিনেত্রীর স্বামী সাইফুল্লাহর বিরুদ্ধে মামলা করেন। পরে পুলিশ সাইফুল্লাহকে গ্রেপ্তার করে।

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মামলার বিবরণ অনুযায়ী, পেটের ব্যথা নিয়ে ধানমন্ডির বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন সাইফুল্লাহ। সুস্থ হওয়ায় শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে তাঁকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। এরপর ঝিলিক তাঁর স্বজনদের হাসপাতালে বিলের জন্য ১৬ হাজার টাকা পাঠাতে বলেন। বেলা সোয়া ১টার দিকে ঝিলিকের সঙ্গে ছোট বোন রেশমি আক্তারের ভিডিও কলে কথা হয়। এর ঘণ্টাখানেক পর ঝিলিকের বাবাকে ফোন করে তাঁর মৃত্যুর খবর দেন সাইফুল্লাহ।

তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন, ঝিলিকের মৃত্যুর ঘটনাটি রহস্যজনক। কী কারণে তিনি লাফিয়ে পড়লেন, তার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন।

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