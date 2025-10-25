Ajker Patrika
ভটভটি ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, চালক ও গরু ব্যবসায়ী নিহত

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
দুর্ঘটনার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধানখেতে উল্টে থাকা ভটভটি। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধানখেতে উল্টে থাকা ভটভটি। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর ধামইরহাটে গরুবোঝাই ভটভটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ভটভটিচালক ও এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলচালকসহ আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বিহারীনগর পিড়লডাঙ্গা বাইপাস সড়কের তালঝাড়িসংলগ্ন ব্রিজের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন উপজেলার আড়ানগর ইউনিয়নের বাসিন্দাপাড়া এলাকার জয়দুল ইসলামের ছেলে মাসুদুর রহমান (৩৫) এবং আড়ানগর গ্রামের নজিম উদ্দিনের ছেলে মোহাম্মদ ভুট্টু (৪০)।

আহতদের মধ্যে মোটরসাইকেলচালক দিনাজপুরের জহুরুলের ছেলে সেলিম (৪৫) এবং লক্ষণপাড়া এলাকার মুকুলের ছেলে জিহাদ (২৩) রয়েছেন। গুরুতর আহত জিহাদকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া মহেশপুরের কফিল উদ্দিনের ছেলে জাইদুল (৫৫), লক্ষণপাড়ার আসির আলীর ছেলে নজিমুদ্দিন (৭০) ও পলাশবাড়ীর মমতাজের ছেলে ফারুক (৫০) ধামইরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। তাঁরা সবাই গরুর ব্যবসায়ী।

প্রত্যক্ষদর্শী বাবুল হোসেন বলেন, ‘গরুবোঝাই একটি ভটভটি জয়পুরহাটের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে দেখি ভটভটি ও মোটরসাইকেল ধানখেতে পড়ে গেছে। দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যান, বাকি আহতরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিলেন।’

এ বিষয়ে ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাফর ইমাম বলেন, ‘দুর্ঘটনার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভটভটি খাদে উল্টে পড়ে। দুজন নিহত হয়েছেন। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। ভটভটি ও মোটরসাইকেল থানায় জব্দ রাখা হয়েছে।’

নওগাঁসংঘর্ষনিহতধামইরহাটমোটরসাইকেল
