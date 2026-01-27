ময়মনসিংহে তারেক রহমানের জন্য প্রস্তুত মঞ্চ

দীর্ঘ ২২ বছর পর ময়মনসিংহে আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে সব প্রস্তুতি। নগরীর ঐতিহাসিক সার্কিট হাউস মাঠে বেলা আড়াইটায় নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেবেন তারেক রহমান। সার্কিট হাউস মাঠে তৈরি করা হয়েছে ৬৪ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৪৪ ফুট প্রস্থের মঞ্চ। তাঁর ভাষণ প্রচার করা হবে ৭০টি মাইকে। পাশাপাশি মঞ্চ থেকে দুটি এবং মঞ্চের দুই পাশ থেকে আরও দুটি এলইডি স্ক্রিনে ভাষণ দেওয়া দেখানো হবে। জোরদার করা হয়েছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি।
আজ মঙ্গলবার সকালে মঞ্চ দেখতে আসা শফিকুল ইসলাম নামের বিএনপির এক কর্মী বলেন, ‘তারেক রহমানকে কাছ থেকে দেখতে পাব, এর চাইতে বড় আনন্দের আর কী হতে পারে। আজ খালেদা জিয়া বেঁচে থাকলে আরও ভালো লাগত। তবে আগামীর রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানের হাত ধরে দেশ এগিয়ে যাবে, এটাই প্রত্যাশা। অবহেলিত ময়মনসিংহের উন্নয়নে তাঁর মুখ থেকে নানা প্রতিশ্রুতি শুনব।’
আওয়ামী লীগের আমলে দুই হাত হারানো নেত্রকোনার দুর্গাপুরের মঞ্জুরুল হক বলেন, ‘দুই হাত হারানোর বিচার আজও পাইনি। তারেক রহমান বিচার নিশ্চিত করবেন, সে জন্যই এসেছি। আশা করি, আমার বঞ্চনার দিন শেষ হবে।’
বিএনপি কর্মী শারমিন চৌধুরী বলেন, ‘নারী অধিকার নিশ্চিতে তারেক রহমানের কাছ থেকে আমরা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা শুনতে চাই। দলে দলে আমরা নারীরা সভায় অংশ গ্রহণ করব।’
