ময়মনসিংহ

পলাতক আসামি চেয়ারম্যানদের থেকে স্বাক্ষর নিচ্ছেন ইউপি সচিব, এমপি বললেন ব্যবস্থা নেব

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
পলাতক আসামি চেয়ারম্যানদের থেকে স্বাক্ষর নিচ্ছেন ইউপি সচিব, এমপি বললেন ব্যবস্থা নেব
সংসদ সদস্য মাহবুবুর রহমান লিটন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ত্রিশালে মাসের পর মাস মামলার পলাতক আসামি চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে গোপনে স্বাক্ষর এনে ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট ইউপি সচিবদের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে মাসিক আইনশৃঙ্খলা সভায় কঠোর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মাহবুবুর রহমান লিটন।

আজ বুধবার (৪ মার্চ) সকালে উপজেলার রাশেদুল ইসলাম কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত সভায় সংসদ সদস্য বলেন, ‘একজন চেয়ারম্যান দীর্ঘদিন উপজেলা অফিস ও আইনশৃঙ্খলা মিটিংয়ে অনুপস্থিত। অথচ তার নামে অফিস চলছে। এটা কীভাবে সম্ভব?’

মাহবুবুর রহমান লিটন অভিযোগ করেন, কিছু ইউনিয়নে চেয়ারম্যানরা মামলার আসামি হয়ে পলাতক থাকলেও সচিবরা গোপনে তাঁদের কাছ থেকে স্বাক্ষর নিয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম চালাচ্ছেন। এ ঘটনাকে তিনি ‘খুবই গুরুতর অপরাধ ও অগ্রহণযোগ্য’ আখ্যা দিয়েছেন। এমপি বলেন, যদি কোনো পলাতক বা দাগি আসামি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে লুকিয়ে সই এনে অফিস পরিচালনা করা হয়, তাহলে সেটি প্রশাসনের জন্য বড় প্রশ্ন।

সংসদ সদস্য আরও বলেন, ‘পুলিশ যদি কোনো চেয়ারম্যানকে খুঁজে না পায়, তাহলে সচিব কীভাবে জানেন তিনি কোথায় আছেন? সই আনতে গেলে নিশ্চয়ই তার অবস্থান সম্পর্কে ধারণা থাকে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার।’

মাহবুবুর রহমান সংশ্লিষ্ট সচিবদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, প্রয়োজন হলে সাসপেন্ড করতে হবে। একজন পলাতক আসামি বসে বসে প্রশাসনিক কার্যক্রম চালাবে—এটা স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় চলতে পারে না।

পাশাপাশি মাহবুবুর রহমান মাদক কারবারি ও মাদকসেবীদের তালিকা চেয়ে বলেন, ‘আগের মিটিংয়ে আমরা তালিকা চেয়েছিলাম, পাইনি। আগামী মিটিংয়ে উইদাউট ফেইল এই তালিকা দিতে হবে।’

উপজেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমপি বলেন, ‘নেক্সট মিটিংয়ের আগেই দৃশ্যমান অ্যাকশন চাই। পুলিশ প্রশাসনকে এ বিষয়ে সক্রিয় হয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।’

ত্রিশালমামলাইউপি চেয়ারম্যানময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
