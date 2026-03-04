হিজলায় ১৭ জেলেকে জরিমানা, ৫৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল ধ্বংস

বরিশালের হিজলায় মেঘনা নদী থেকে ১৭ জেলেকে আটক করেছে মৎস্য অধিদপ্তর। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলা মৎস্য দপ্তর, হিজলা নৌপুলিশ ও কোস্ট গার্ড এই যৌথ অভিযান চালায়। এ সময় প্রায় আড়াই লাখ টাকার ৫৫ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। আটক জেলেদের কাছ থেকে ২ হাজার করে মোট ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
উপজেলা মৎস্য দপ্তর জানায়, মেঘনায় মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ভরা পূর্ণিমায় অনেক জেলে গতকাল রাতে ইলিশ শিকারে নামেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কর্মকর্তারা মেঘনায় অভিযান চালান। এ সময় উপজেলার ধূলখোলা গ্রামের মো. দেলোয়ার হোসেন (৫০), মো. সোহাগ (৩৫), মো. নাইম (২৩), মো. হারুন (৫০), মো. সবুজ (৩২) ও মো. মনির (২৯); বাউশিয়া গ্রামের সাগর হোসেন হাওলাদার (৩০), মো. ইয়াছিন মোল্লা (৩২), মো. খলিলুর রহমান (৩২), আবু হানিফ (২৭), মো. নজরুল ইসলাম (৩৫), মো. রাকিব (২৭), মো. সজিব (২৫) ও মো. বাকের ঢালী (৫৬); চরকুশুরিয়া গ্রামের বাবুল হোসেন (৪০), বাকের বিশ্বাস (৩৮) ও আজাদ (২৩) নামের ১৭ জেলেকে আটক করা হয়।
জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম জানান, আটক জেলেদের ২ হাজার করে মোট ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন হিজলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভ্র জ্যোতি বড়াল। এ ছাড়া জব্দ করা ৫৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।
প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে দিনাজপুর থেকে পাবনা গিয়েছিলেন কবিরুল ইসলাম। পরে এক ঘরে অবস্থানরত দুজনকে ধরে ফেলে এলাকাবাসী। এরপর তাদের অমানবিকভাবে গাছের সঙ্গে হাত-পায়ে দড়ি ও শিকল বেঁধে নির্যাতন করা হয়। এ নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে...১০ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় চাঁদাবাজির অভিযোগে বোনারপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদকসহ তিনজন গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (৪ মার্চ) দুপুরে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুর রহমান।১১ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি ও সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনাকে তাঁর নিজ কক্ষে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে।১৮ মিনিট আগে
ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যে চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দর কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। গত শনিবার বিকেল থেকে আজ বুধবার দুপুর পর্যন্ত চট্টগ্রামে বিমানবন্দরের ৪৬টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে আজ বেলা ২টা পর্যন্ত মোট ১১টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে