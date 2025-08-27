Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

ত্রিশালে শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ত্রিশালে রিফাত হাসান (১১) নামে এক শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

মৃত রিফাত মালয়েশিয়া প্রবাসী আকরাম হোসেনের ছেলে।

পরিবার ও স্থানীয়রা জানায়, গতকাল সন্ধ্যায় কোচিং থেকে ফেরার পর আইসক্রিম খাওয়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে রাগারাগি হয় তার। একপর্যায়ে মা তাকে বারান্দার বেলকনিতে আটকে রাখেন। দীর্ঘ সময় পর বেলকনিতে ঝুলন্ত অবস্থায় রিফাতকে দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। পরে পুলিশে খবর দিলে তারা লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে ত্রিশাল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাহিদ পারভেজ বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যা জানা গেছে, আইসক্রিম খাওয়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে অভিমানের জেরে রিফাত আত্মহত্যা করেছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।’

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাত্রিশালমৃত্যুময়মনসিংহ বিভাগশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

ত্রিশালে শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ত্রিশালে শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

সিরাজগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

খুলনায় স্বামীর মারধরে স্ত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ

খুলনায় স্বামীর মারধরে স্ত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ

ব্যাটারি কারখানার সিসায় অসুস্থ মানুষ, বিবর্ণ গাছ

ব্যাটারি কারখানার সিসায় অসুস্থ মানুষ, বিবর্ণ গাছ