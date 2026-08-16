ভালুকায় ট্রাকচাপায় বৃদ্ধের মৃত্যু

ময়মনসিংহের ভালুকায় মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ট্রাকচাপায় শামসুর রহমান (৭০) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ওই বৃদ্ধ উপজেলার উথুরা ইউনিয়নের বনগাঁও গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গতকাল শনিবার রাতে শামসুর রহমান উপজেলার ভরাডোবা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময় একটি মোটরসাইকেল তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সড়কে ফেলে দেয়। পরে পেছন দিক থেকে আসা একটি ইটবোঝাই ট্রাক তাঁকে চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে ভরাডোবা হাইওয়ে থানা-পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।
ভরাডোবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খোরশেদ আলম বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এলেই পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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