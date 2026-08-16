Ajker Patrika
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ডিএসসিসির কর্মকর্তাদের সময়মতো অফিসে উপস্থিতির কড়া নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডিএসসিসির কর্মকর্তাদের সময়মতো অফিসে উপস্থিতির কড়া নির্দেশ
আকস্মিক নগর ভবন পরিদর্শনে ডিএসসিসি প্রশাসক। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিত হয়ে যথাযথ নাগরিক সেবা নিশ্চিতের নির্দেশ দিয়েছেন ডিএসসিসি প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম। কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট সময়ে কার্যালয়ে উপস্থিত হচ্ছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে নগর ভবন আকস্মিক পরিদর্শন করেছেন তিনি।

আজ রোববার সকালে নগর ভবনের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা সরেজমিনে ঘুরে দেখে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতির খোঁজ–খবর নেন প্রশাসক। পরিদর্শনকালে তিনি নির্ধারিত কর্মঘণ্টা মেনে যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত হয়ে নাগরিক সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ওপর কড়া তাগিদ দেন।

মো. আবদুস সালাম বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। নগরবাসীকে কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে হলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্বশীলতা, সময়ানুবর্তিতা ও কর্মনিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিত হয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রশাসক স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি ও কার্যকারিতা কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। নাগরিক সেবা প্রদানে কোনো ধরনের শৈথিল্য, বিলম্ব বা গাফিলতি বরদাশত করা হবে না।

পরিদর্শনকালে প্রশাসক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন এবং দাপ্তরিক কার্যক্রম আরও গতিশীল, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব করার আহ্বান জানান।

বিষয়:

সিটি করপোরেশনমুক্তিযোদ্ধাজেলার খবরকর্মকর্তা
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