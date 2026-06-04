সড়ক সংস্কার ও জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে নালিতাবাড়ীতে মানববন্ধন

শেরপুরের নালিতাবাড়ী পৌর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নিলামপট্টি-সাহাপাড়া এলাকার বেহাল সড়ক সংস্কার ও দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
বৃহস্পতিবার (৪ জুন) সকালে নিলামপট্টি-সাহাপাড়া মোড়ে এলাকাবাসীর উদ্যোগে এ মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নিয়ে দ্রুত সড়ক সংস্কার এবং কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানান।
মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় ব্যবসায়ী শামসুল আলম সওদাগর। বক্তব্য দেন ব্যবসায়ী আমিন আল মামুন, কার্তিক সাহা, নূর হোসেন, ফারুক সরকার ও শরাফত আলীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে সড়কটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই সড়কে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। ফলে এলাকাবাসী, পথচারী ও যানবাহন চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।
তাঁরা আরও বলেন, শিক্ষার্থী, বয়স্ক ব্যক্তি ও রোগীদের সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। দ্রুত সড়ক সংস্কারকাজ শুরু এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে স্থায়ী ড্রেনেজ ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।
মানববন্ধন শেষে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল মালেক বলেন, ‘সড়কটির উন্নয়নকাজের জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে কাজ শুরু করা হবে।’
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের মূল্য দফায় দফায় বৃদ্ধির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজশাহীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নগরের সাহেববাজার জিরোপয়েন্ট এলাকায় এ বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে জামায়াতে ইসলামীর রাজশাহী মহানগর শাখা।১০ মিনিট আগে
পরিদর্শন করা বাড়ির মধ্যে ২৮১টি বাড়িতে এডিস মশার লার্ভা ও পিউপা পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে বহুতল ভবনে সর্বোচ্চ ৩৫ দশমিক ২৩ শতাংশ, স্বতন্ত্র বা একক বাড়িতে ২৭ দশমিক ৭৬শতাংশ, নির্মাণাধীন ভবনে ১৭ দশমিক ৪৪শতাংশ এবং সেমিপাকা বাড়িতে ১৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ লার্ভা শনাক্ত হয়েছে...১১ মিনিট আগে
বগুড়ার কাহালুতে বাড়ির রান্নাঘরের পাশে জরাজীর্ণ বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আনোয়ার হোসেন ও তাঁর স্ত্রী রমিছা খাতুন মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে বেলঘড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে।১৩ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জে বিএনপি নেতা ওকিল উদ্দিন ভূঁইয়ার ওপর হামলার ঘটনায় জেলা যুবদল চার নেতাকে বহিষ্কার করেছে। বৃহস্পতিবার জেলা পরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে। হামলার আগে ওকিল উদ্দিন ভূঁইয়া ও যুবদল নেতা মশিউর রহমান রনির মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল বলে জানা গেছে।১৪ মিনিট আগে