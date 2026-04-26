Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

শিশুসন্তানের সামনে নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

নিজের তিন বছর বয়সী কন্যাসন্তানের সামনে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন (২৮) এক নারী। ঘটনার পাঁচ দিন পর শনিবার (২৫ এপ্রিল) দুপুরে স্থানীয় সাংবাদিকদের মাধ্যমে খবর পেয়ে নারীকে উদ্ধার করেছে নান্দাইল মডেল থানা-পুলিশ। গত সোমবার বাবার বাড়ি ময়মনসিংহ থেকে ভালুকা শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার পথে নান্দাইল-তাড়াইল সড়কের শিমুলতলা এলাকায় ধর্ষণের শিকার হন ওই নারী।

ভুক্তভোগী নারী জানান, সোমবার ময়মনসিংহ থেকে ভালুকা যাওয়ার জন্য তিনি রওনা হন। এক ইজিবাইকচালক তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে সারা দিন ইজিবাইকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যার দিকে নান্দাইল-তাড়াইল সড়কের শিমুলতলায় নিয়ে যান। সেখানে এক বিলের পাশে চারজন মিলে নারীকে ধর্ষণ করেন। নারীর সঙ্গে থাকা শিশুকন্যা চিৎকার দিলে তাকেও মারধর করে ধর্ষণকারীরা। একপর্যায়ে বিলের পাশের একটি বাড়িতে নিয়েও তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। পরে সুজন মিয়া নামের এক ইজিবাইকচালক ওই নারীকে আশ্রয় দেন।

ইজিবাইকচালক সুজন মিয়া বলেন, ‘নান্দাইল-তাড়াইল সড়ক দিয়ে ইজিবাইক নিয়ে যাওয়ার পথে শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে নারীকে কাঁদতে দেখি। তারপর সামনে এগিয়ে জানতে চাইলে বিষয়টি জানান ওই নারী। তাঁকে উদ্ধার করে রাজগাতি ইউনিয়নের কান্দিউড়া গ্রামের মতি মিয়ার বাড়িতে আশ্রয়ে রাখি। এদিকে কান্দিউড়া গ্রামের আব্দুল জব্বারের ছেলে কাজল মিয়া আত্মীয় পরিচয় দিয়ে ওই নারীকে নিয়ে যেতে চাইলে তাঁকে ওই নারী চেনেন না বলে জানালে তিনি চলে যান।’

মতি মিয়ার বাড়িতে এক নারী আশ্রয়ে আছে খবর পেয়ে গাংগাইল ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য মো. বাসারত মিয়া ধর্ষণের ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেন। তিনি নারীকে আশ্রয়দাতার বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়েছেন। এ সময় তিনি আশ্রয়দাতার কাছে কিছু টাকাও দাবি করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

তবে ঘটনার পরপরই ওই সাবেক ইউপি সদস্য পালিয়ে যাওয়ায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

আশ্রয়দাতা মতি মিয়া বলেন, ‘মেয়েটিকে এক শিশুসহ রাতের বেলায় প্রতিবেশী সুজন মিয়া রেখে গেছে। স্থানীয় মেম্বার (সাবেক ইউপি সদস্য) নারীর বিষয়টি গোপন রাখতে হুমকি দেন এবং আমি যাতে ঝামেলায় না পড়ি সে জন্য তাঁকে ২০ হাজার টাকা দিয়ে দিতাম। এ ঘটনার সঙ্গে মেম্বারের লোকজন জড়িত থাকতে পারে।’

নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে নির্যাতনের শিকার ওই নারীকে উদ্ধার করা হয়েছে। কারা ধর্ষণে সম্পৃক্ত, তাঁদের শনাক্তে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাভালুকাধর্ষণনারীময়মনসিংহ বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

তেলপাম্পে মিছিল নিয়ে এসে ইউএনওর ওপর হামলা, অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি দুই পিএইচডি শিক্ষার্থীকে খুন পূর্বপরিকল্পিত, খুনি রুমমেট: পুলিশ

যুক্তরাষ্ট্রে ২ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার কে এই হিশাম আবুঘারবিয়েহ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

সম্পর্কিত

পানি বাড়ায় হারভেস্টার বন্ধ, তেল ও শ্রমিক সংকটে পাকা ধান নিয়ে বেকায়দায় কৃষক

পুলিশের লুট হওয়া চারটি গ্রেনেড রাজধানীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার

সাবেক শিক্ষা উপমন্ত্রী গোলাম সারোয়ার মিলনের ইন্তেকাল

