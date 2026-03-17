ময়মনসিংহে ছাদ থেকে পড়ে জাককানইবি ছাত্রীর মৃত্যু

ময়মনসিংহে ছাদ থেকে পড়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাককানইবি) এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত শিক্ষার্থীর নাম উম্মে হাবিবা রিজু। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।
পারিবারিক সূত্রমতে, গতকাল সোমবার বিকেলে শহরের ভাড়া বাসার ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন রিজু। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।
আরও জানা যায়, রিজু তাঁর স্বামী ও দুই সন্তানকে নিয়ে শহরের ওই বাসায় বসবাস করতেন। তাঁর স্বামী মো. রাশিদুল ইসলাম একজন ভেটেরিনারি চিকিৎসক।
এদিকে উম্মে হাবিবা রিজুর মর্মান্তিক মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।
বিভাগের প্রধান জিল্লুর রহমান পল এক শোকবার্তায় বলেন, ‘আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। আমাদের বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী উম্মে হাবিবা রিজুর অকাল মৃত্যুতে বিভাগের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করছি।
‘তার এই অপ্রত্যাশিত চলে যাওয়া আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।’
