ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গরুবোঝাই পিকআপ ভ্যান ছিনতাইয়ের চেষ্টা, আটক ৩

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে গরুবোঝাই পিকআপ ভ্যান ছিনতাইচেষ্টার অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনের বালুজুড়ি এলাকায় গতকাল সোমবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে।
আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহাব উদ্দিন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, সদর দক্ষিণ উপজেলার গলিয়ারা গ্রামের বাসিন্দা মো. আবুল কাশেম গতকাল বিকেলে ফেনীর ছাগলনাইয়ার চাঁদবাজার থেকে ছোট-বড় আটটি গরু কেনেন। গরুগুলো তাঁর নিজের মালিকানাধীন পিকআপ ভ্যানে বোঝাই করে বিক্রির জন্য চৌয়ারা বাজারের উদ্দেশে রওনা করেন। পথিমধ্যে রাত পৌনে ৩টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম পৌর এলাকার বালুজুড়ি সেতুর কাছে পৌঁছালে পিকআপ ভ্যানটি বিকল হয়ে যায়।
কিছুক্ষণ পর নবগ্রামের ইলিয়াছ হোসেন, বালুজুড়ির রিফাত ও নোয়াপাড়ার রায়হান হোসেনের নেতৃত্বে অজ্ঞাতনামা আরও তিন-চারজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং কাঠের রোল নিয়ে পিকআপ ভ্যানচালক ও তাঁর সহকারী মো. আকাশকে মারধর করে পিকআপসহ গরু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এ ছাড়া তাঁরা একটি মোবাইল সেট ও নগদ ২০ হাজার টাকা নিয়ে যান। তাৎক্ষণিক খবর পেয়ে মিয়াবাজার হাইওয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইলিয়াছ হোসেন, রিফাত ও রায়হান হোসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার ওসি শাহাব উদ্দিন বলেন, ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে হাইওয়ে পুলিশ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। গতকাল গভীর রাতে গরুবোঝাই পিকআপ ভ্যান ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
জাতীয় সংসদের হুইপ রকিবুল ইসলাম বকুল বলেছেন, পেছনের কথা ভুলে গিয়ে আমরা সামনের দিকে এগোতে চাই। মাদক, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখলবাজি সিন্ডিকেট বন্ধ করতে হবে।৭ মিনিট আগে
পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলায় পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দুস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য বরাদ্দ ভিজিএফের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রতি ১০ কেজি চাল দেওয়ার কথা থাকলেও অনেক উপকারভোগীকে সাড়ে ৮ থেকে ৯ কেজি পর্যন্ত চাল দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।১৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) ৩ হাজার ২৭০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঈদ উপহার হিসেব আর্থিক অনুদান পেয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সকালে নগরীর কাজীর দেউড়ির ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হাতে ঈদের উপহার তুলে দেন চসিক মেয়র মেয়র শাহাদাত১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আলী হোসেন ফকিরের বাগেরহাটের বাড়িতে চুরি হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৬ মার্চ) দিবাগত রাতে বাগেরহাট শহরের আমলাপাড়ায় আইজিপির তিনতলা বাড়ির বিদ্যুতের সার্ভিস তার চুরি করেছে চোর।১ ঘণ্টা আগে