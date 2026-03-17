Ajker Patrika
কুমিল্লা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গরুবোঝাই পিকআপ ভ্যান ছিনতাইয়ের চেষ্টা, আটক ৩

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে মহাসড়ক থেকে পিকআপ ভ্যানবোঝাই গরু ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগে আটক যুবকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে গরুবোঝাই পিকআপ ভ্যান ছিনতাইচেষ্টার অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনের বালুজুড়ি এলাকায় গতকাল সোমবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে।

আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহাব উদ্দিন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, সদর দক্ষিণ উপজেলার গলিয়ারা গ্রামের বাসিন্দা মো. আবুল কাশেম গতকাল বিকেলে ফেনীর ছাগলনাইয়ার চাঁদবাজার থেকে ছোট-বড় আটটি গরু কেনেন। গরুগুলো তাঁর নিজের মালিকানাধীন পিকআপ ভ্যানে বোঝাই করে বিক্রির জন্য চৌয়ারা বাজারের উদ্দেশে রওনা করেন। পথিমধ্যে রাত পৌনে ৩টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম পৌর এলাকার বালুজুড়ি সেতুর কাছে পৌঁছালে পিকআপ ভ্যানটি বিকল হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর নবগ্রামের ইলিয়াছ হোসেন, বালুজুড়ির রিফাত ও নোয়াপাড়ার রায়হান হোসেনের নেতৃত্বে অজ্ঞাতনামা আরও তিন-চারজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং কাঠের রোল নিয়ে পিকআপ ভ্যানচালক ও তাঁর সহকারী মো. আকাশকে মারধর করে পিকআপসহ গরু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এ ছাড়া তাঁরা একটি মোবাইল সেট ও নগদ ২০ হাজার টাকা নিয়ে যান। তাৎক্ষণিক খবর পেয়ে মিয়াবাজার হাইওয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইলিয়াছ হোসেন, রিফাত ও রায়হান হোসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার ওসি শাহাব উদ্দিন বলেন, ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে হাইওয়ে পুলিশ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। গতকাল গভীর রাতে গরুবোঝাই পিকআপ ভ্যান ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

কুমিল্লাআটককুমিল্লা সদরচট্টগ্রামচৌদ্দগ্রামজেলার খবরছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলি

সৈয়দপুরে সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জে জমির বিরোধে ব্যবসায়ী খুন

বিশ্বকে আলোকিত করে শূন্য পকেটে নিঃসঙ্গ বিদায়

সোনা বা ডলার নয়, ইরান যুদ্ধে সর্বাধিক বেড়েছে যে সম্পদের দাম

সম্পর্কিত

পেছনের কথা ভুলে গিয়ে আমরা সামনের দিকে এগোতে চাই: হুইপ বকুল

ভিজিএফ চাল: ১০ কেজির বদলে মিলছে সাড়ে ৮ কেজি

চসিকের ৩ সহস্রাধিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী পেলেন প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার

আইজিপির বাড়িতে চুরি

