ভালুকায় রাস্তার পাশে বাঁশঝাড় থেকে অজ্ঞাতপরিচয় নারীর মরদেহ উদ্ধার

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার কাচিনা ইউনিয়নের তামাট বাজারের পূর্ব পাশে রাস্তার ধারে বাঁশঝাড়ের নিচ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর (৪০) মরদেহ উদ্ধার করেছে ভালুকা মডেল থানা-পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা রাস্তার পাশে বাঁশঝাড়ের নিচে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করেন। খবর পেয়ে ভালুকা মডেল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।
ভালুকা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নুরুল হক জানান, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এখনো তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। তিনি আরও জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
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