Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

সেলিম ওসমানকে ধরে আনার ঘোষণা বিএনপি নেতা টিপুর, এলাকায় উত্তেজনা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
সেলিম ওসমানকে ধরে আনার ঘোষণা বিএনপি নেতা টিপুর, এলাকায় উত্তেজনা
প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বিএনপি নেতা টিপু। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব ইউসুফ খান টিপু পুলিশের ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করে নিজেরাই নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সাবেক এমপি সেলিম ওসমানকে ধরে আনার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, সেলিম ওসমান প্রায়ই তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হচ্ছেন এবং সেখানে বসে দলীয় মিটিং করছেন।

আজ বুধবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ শহরের বরফকল মাঠে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও মিলাদ অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন টিপু। অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিলেন মহানগর বিএনপি নেতা ও ব্যবসায়ী মাসুদুজ্জামান মাসুদ।

বক্তব্যে টিপু বলেন, ‘গডফাদার ওসমান পরিবার এখনো উঁকিঝুঁকি মারছে। এখনো সেলিম ওসমান উইজডমে (সেলিম ওসমানের মালিকানাধীন কারখানা) এসে মিটিং করে। পুলিশ প্রশাসনকে বলতে চাই, ঈদুল আজহার দিনেও গডফাদার সেলিম ওসমান উইজডমে এসেছে। এসে ঈদ পুনর্মিলনী করেছে। আপনারা কী করেন? আগামী দিনে যদি আপনারা সেলিম ওসমানকে গ্রেপ্তার না করেন, তাহলে আমরা বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাকে ধরে নিয়ে আসব। উইজডমে বসে নারায়ণগঞ্জকে অশান্ত করার চেষ্টা করবে, সেটা হতে দেওয়া যাবে না।’

উল্লেখ্য, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় অবস্থিত সেলিম ওসমানের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান উইজডম। ৫ আগস্টের পর শামীম ওসমান ও সেলিম ওসমানের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হলেও অক্ষত রয়েছে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। সরকার পতনের পর শামীম ওসমান দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেও সেলিম ওসমান দেশেই অবস্থান করছেন—এমন দাবি বিএনপির নেতা-কর্মীদের। প্রায়ই তিনি নিজ কারখানায় এসে অফিস করেন এবং দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন—এমন অভিযোগও উঠেছে একাধিকবার।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জবিএনপিগ্রেপ্তারফতুল্লানারায়ণগঞ্জ সদররাজনীতিবিদপ্রতিষ্ঠানের খবররাজনৈতিক ব্যক্তিত্বব্যবসা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত