ময়মনসিংহে চোর সন্দেহে সংঘবদ্ধ পিটুনিতে যুবক নিহত

ময়মনসিংহ ও ত্রিশাল প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের ত্রিশালে মসজিদের তালা ভেঙে চুরির চেষ্টার অভিযোগে সংঘবদ্ধ পিটুনিতে রানা মিয়া (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার মঠবাড়ী ইউনিয়নের রায়মনি মধ্যপাড়া বাইতুল রহমান জামে মসজিদে এই ঘটনা ঘটে।
রানা মিয়া ময়মনসিংহ সদর উপজেলার পরানগঞ্জ ইউনিয়নের হিরণ পলাশিয়া গ্রামের আমছর আলীর ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই মসজিদে একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছিল। রোববার রাতে মসজিদটির ফটকের তালা ভাঙার শব্দ পেয়ে স্থানীয় লোকজন রানা মিয়াকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পরে মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিষয়টি মাইকে প্রচার করলে লোকজন জড়ো হন। এ সময় উপস্থিত লোকজন রানা মিয়াকে মারধর করেন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ত্রিশাল থানার পুলিশ এসে ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুনসুর আহাম্মদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাত ৩টার দিকে মসজিদের তালা ভাঙার শব্দ পেয়ে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁদের ডাক-চিৎকারে আরও লোকজন জড়ো হয়ে রানা মিয়াকে ধরে পিটুনি দেন। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।’
মুনসুর আহাম্মদ আরও বলেন, ‘রানার নামে বিভিন্ন থানায় চুরি-ছিনতাইসহ পাঁচটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে তারাকান্দা থানায় একটি, ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানায় তিনটি ও গাজীপুরের জয়দেবপুর থানায় একটি মামলা রয়েছে। তবে হত্যার ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।’
