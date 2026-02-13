ময়মনসিংহ বিভাগের সিংহ ভাগ আসন বিএনপির

ময়মনসিংহ বিভাগের ২৪টি আসনের মধ্যে ২৩টিতে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি আসনে জয়লাভ করেছে বিএনপি। জামায়াত জিতেছে ৩টি। আর খেলাফত ও স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতেছেন একটি করে আসন।
ময়মনসিংহ বিভাগে বিজয়ী হলেন যাঁরা
জামালপুর জেলা
জামালপুর-১ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত (বিএনপি)
জামালপুর-২ সুলতান মাহমুদ বাবু (বিএনপি)
জামালপুর-৩ মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল (বিএনপি)
জামালপুর-৪ ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীম (বিএনপি)
জামালপুর-৫ শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী (বিএনপি)
শেরপুর জেলা
শেরপুর-১ রাশেদুল ইসলাম (জামায়াত)
শেরপুর-২ ফাহিম চৌধুরী (বিএনপি)
শেরপুর-৩ (নির্বাচন স্থগিত)
ময়মনসিংহ জেলা
ময়মনসিংহ-১ সালমান ওমর রুবেল (স্বতন্ত্র)
ময়মনসিংহ-২ মুহাম্মদুল্লাহ (খেলাফত মজলিস)
ময়মনসিংহ-৩ এম ইকবাল হোসাইন (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৪ আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৫ জাকির হোসেন বাবলু (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৬ কামরুল হাসান মিলন (জামায়াত)
ময়মনসিংহ-৭ মাহাবুবুর রহমান লিটন (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৮ লুৎফুল্লাহেল মাজেদ (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৯ ইয়াসের খান চৌধুরী (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-১০ মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-১১ ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু (বিএনপি)
নেত্রকোনা জেলা
নেত্রকোনা-১ ব্যারিস্টার কায়সার কামাল (বিএনপি)
নেত্রকোনা-২ মো. আনোয়ারুল হক (বিএনপি)
নেত্রকোনা-৩ রফিকুল ইসলাম হিলালী (বিএনপি)
নেত্রকোনা-৪ লুৎফুজ্জামান বাবর (বিএনপি)
নেত্রকোনা-৫ মাছুম মোস্তফা (জামায়াত)
নাটোরের চারটি আসনে ২৭ প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। প্রতিটি আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের আট ভাগের এক ভাগ বা সাড়ে ১২ শতাংশ ভোট না পেলে ওই প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিধান রয়েছে। এই শর্ত পূরণ না হওয়ায় ১৯ জন প্রার্থী তাঁদের জামানত হারিয়েছেন।১৮ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেটের ছয়টি আসনে মোট ৩৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এর মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোট না পেয়ে জামানত হারিয়েছেন ২০ জন প্রার্থী। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে এ তথ্য জানা গেছে।২১ মিনিট আগে
ভোটে জিতেই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের একটি দলীয় কার্যালয়ের তালা খুলে দিয়েছেন পঞ্চগড় সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু দাউদ প্রধান। আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে পঞ্চগড় সদর উপজেলার চাকলাহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অফিস খুলে দিয়ে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন বিএনপির এ নেতা।৩৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-৪ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী বিজয়ী হন। আজ শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার ভিটস্বর গ্রামে পরাজিত ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থক ও বিজয়ী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।৩৮ মিনিট আগে