Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ বিভাগের সিংহ ভাগ আসন বিএনপির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ময়মনসিংহ বিভাগের সিংহ ভাগ আসন বিএনপির

ময়মনসিংহ বিভাগের ২৪টি আসনের মধ্যে ২৩টিতে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি আসনে জয়লাভ করেছে বিএনপি। জামায়াত জিতেছে ৩টি। আর খেলাফত ও স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতেছেন একটি করে আসন।

ময়মনসিংহ বিভাগে বিজয়ী হলেন যাঁরা

জামালপুর জেলা

জামালপুর-১ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত (বিএনপি)

জামালপুর-২ সুলতান মাহমুদ বাবু (বিএনপি)

জামালপুর-৩ মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল (বিএনপি)

জামালপুর-৪ ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীম (বিএনপি)

জামালপুর-৫ শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী (বিএনপি)

শেরপুর জেলা

শেরপুর-১ রাশেদুল ইসলাম (জামায়াত)

শেরপুর-২ ফাহিম চৌধুরী (বিএনপি)

শেরপুর-৩ (নির্বাচন স্থগিত)

ময়মনসিংহ জেলা

ময়মনসিংহ-১ সালমান ওমর রুবেল (স্বতন্ত্র)

ময়মনসিংহ-২ মুহাম্মদুল্লাহ (খেলাফত মজলিস)

ময়মনসিংহ-৩ এম ইকবাল হোসাইন (বিএনপি)

ময়মনসিংহ-৪ আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ (বিএনপি)

ময়মনসিংহ-৫ জাকির হোসেন বাবলু (বিএনপি)

ময়মনসিংহ-৬ কামরুল হাসান মিলন (জামায়াত)

ময়মনসিংহ-৭ মাহাবুবুর রহমান লিটন (বিএনপি)

ময়মনসিংহ-৮ লুৎফুল্লাহেল মাজেদ (বিএনপি)

ময়মনসিংহ-৯ ইয়াসের খান চৌধুরী (বিএনপি)

ময়মনসিংহ-১০ মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান (বিএনপি)

ময়মনসিংহ-১১ ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু (বিএনপি)

নেত্রকোনা জেলা

নেত্রকোনা-১ ব্যারিস্টার কায়সার কামাল (বিএনপি)

নেত্রকোনা-২ মো. আনোয়ারুল হক (বিএনপি)

নেত্রকোনা-৩ রফিকুল ইসলাম হিলালী (বিএনপি)

নেত্রকোনা-৪ লুৎফুজ্জামান বাবর (বিএনপি)

নেত্রকোনা-৫ মাছুম মোস্তফা (জামায়াত)

বিষয়:

খুলনা জেলাবিএনপিখুলনা বিভাগনির্বাচনখুলনাজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

সম্পর্কিত

নাটোরে ২৭ প্রার্থীর ১৯ জনেরই জামানত বাজেয়াপ্ত

নাটোরে ২৭ প্রার্থীর ১৯ জনেরই জামানত বাজেয়াপ্ত

সিলেটে যে ২০ প্রার্থী জামানত হারালেন

সিলেটে যে ২০ প্রার্থী জামানত হারালেন

ময়মনসিংহ বিভাগের সিংহ ভাগ আসন বিএনপির

ময়মনসিংহ বিভাগের সিংহ ভাগ আসন বিএনপির

ভোটের পরদিন আ.লীগের অফিস খুলে দিলেন বিএনপি নেতা

ভোটের পরদিন আ.লীগের অফিস খুলে দিলেন বিএনপি নেতা