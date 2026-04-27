গফরগাঁওয়ে ভিজিডির চাল জব্দ, গ্রেপ্তার ৪

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে দরিদ্রদের খাদ্যসহায়তার (ভিজিডি) চাল কিনে মজুত করে রাখায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে জব্দ করা হয় ৫৩ বস্তা চাল।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গফরগাঁও ইউনিয়নের উথুরি গ্রামের সোহেল মিয়া সরকারি ভিজিডির চাল কিনে বাড়ির পাশে পরিত্যক্ত একটি চাল ভাঙানোর কলঘরে মজুত করে রাখেন। খবর পেয়ে রোববার বিকেলে গফরগাঁও থানা-পুলিশ ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে খাদ্য বিভাগের ৩০ কেজি ওজনের ৫৩ বস্তা চাল জব্দ করে। এ ঘটনায় গফরগাঁও থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নূরুল হক বাদী হয়ে রোববার রাতে পাঁচজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। এর পরই পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তাররা হলেন উথুরী গ্রামের নজরুল মোল্লা, সোহেল, পলাশ ও সোহেল মিয়া।
এ বিষয়ে গফরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান বলেন, `প্রতি মাসে কার্ডধারী সুবিধাভোগীদের মাঝে ৩০ কেজি করে ভিজিডির চাল বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়। ভোক্তারা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে চাল গ্রহণ করে কোথাও বিক্রি করে দিলে এতে আমাদের বলার কিছু থাকে না।’
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) মোরাদ হোসেন বলেন, মামলায় অভিযুক্ত পাঁচজনের মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপরজনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
