Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

বাসে ওঠার পর মুক্তিপণ দাবি, র‍্যাবের হাতে মূল হোতা আটক

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
বাসে ওঠার পর মুক্তিপণ দাবি, র‍্যাবের হাতে মূল হোতা আটক
র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার জাবেল ইকবাল বাদল ওরফে ‘বিহারি বাদল’। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে নারায়ণগঞ্জে কর্মস্থলে ফেরার পথে বাসে উঠে সংঘবদ্ধ অপহরণকারী চক্রের কবলে পড়েন সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ইউনিট ম্যানেজার জাহাঙ্গীর আলম। বাসের অন্য যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা ও মুঠোফোন কেড়ে নিয়ে তাঁদের রাস্তায় নামিয়ে দেওয়ার পর জাহাঙ্গীরকে বাসের ভেতর জিম্মি করে মারধর করা হয়। তখন ছুরি দেখিয়ে তাঁর কাছে দাবি করা হয় পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ। প্রাণ বাঁচাতে স্বজনদের কাছ থেকে বিকাশে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা এনে দেন তিনি। এরপরও থামেনি চক্রটির টাকা আদায়ের চেষ্টা। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।

একপর্যায়ে নারায়ণগঞ্জের দিকে না গিয়ে বাসটি আবদুল্লাহপুর ঘুরে আবার ময়মনসিংহের দিকে রওনা হলে আতঙ্ক আরও বেড়ে যায় জাহাঙ্গীরের। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে তিনি স্বজনদের জানান। পরে তাঁর ছোট ভাই শাহারুল র‍্যাবকে খবর দেন।

তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় মুক্তিপণের টাকা পাঠানোর কাজে ব্যবহৃত মুঠোফোনের অবস্থান শনাক্ত করে বাসটির গতিবিধি অনুসরণ শুরু করে র‍্যাব। ত্রিশাল ও দিঘারকান্দা এলাকায় চেকপোস্ট বসিয়ে অভিযান চালানো হয়।

শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে দিঘারকান্দা এলাকায় বাসটি থামানোর চেষ্টা করলে কয়েকজন সদস্য পালিয়ে গেলেও চক্রটির মূল হোতা জাবেল ইকবাল বাদল ওরফে ‘বিহারি বাদল’কে আটক করে র‍্যাব। পরে বাসের ভেতর থেকে জাহাঙ্গীর আলমকে উদ্ধার করা হয়। আটক বাদল ময়মনসিংহ নগরের পাটগুদাম মদের ডিপো এলাকার বাসিন্দা। অভিযানে ব্যবহৃত বাসটিতে তল্লাশি চালিয়ে ছুরিসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয়।

জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ইনস্যুরেন্সের কাজেই তিনি ভালুকায় গিয়েছিলেন। কাজ শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে নারায়ণগঞ্জে ফেরার জন্য মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় একটি বাস তাঁকে তুলে নেয়। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি বুঝতে পারেন, বাসের দুই-তিনজন যাত্রী ছাড়া প্রায় সবাই একই চক্রের সদস্য।

র‍্যাব-১৪-এর কোম্পানি কমান্ডার মো. সামসুজ্জামান বলেন, বাসটি ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে যাত্রীদের জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায় করে আসছিল একটি চক্র। খবর পাওয়ার পর তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় টাকা পাঠানোর কাজে ব্যবহৃত মুঠোফোনের অবস্থান শনাক্ত করা হয়। সেই তথ্যের ভিত্তিতে বাসটির গতিবিধি অনুসরণ করে ত্রিশাল ও দিঘারকান্দা এলাকায় চেকপোস্ট বসানো হয়। কোম্পানি কমান্ডার বলেন, রাত ১২টার দিকে দিঘারকান্দা এলাকায় বাসটি থামানোর চেষ্টা করলে চক্রের সদস্যরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় জাবেল ইকবাল বাদল ওরফে ‘বিহারি বাদল’কে আটক করা হয়। পরে বাসের ভেতর থেকে জাহাঙ্গীর আলমকে উদ্ধার করা হয়।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাভালুকাময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরঅপহরণ
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