উদ্ভট এক উটের পিঠে চলছে স্বাস্থ্যসেবা: ডিজির সঙ্গে তর্কের পর অব্যাহতি পাওয়া চিকিৎসক

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ৫৪
ক্যাজুয়ালটির ইনচার্জ ডা. ধনদেব বর্মন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সঙ্গে তর্কে জড়ান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ক্যাজুয়ালটির ইনচার্জ ডা. ধনদেব বর্মন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সঙ্গে তর্কে জড়ান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনে আসা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) মো. আবু জাফরের সঙ্গে তর্কে জড়ানোর কারণ জানালেন অব্যাহতি পাওয়া চিকিৎসক ধনদেব চন্দ্র বর্মণ। ঘটনার পরদিনই সামনে এসেছে কেন ১৭ বছরেও তিনি পদোন্নতি পাননি—তার পেছনের কারণগুলো।

এর আগে গতকাল শনিবার ডিজি হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলে ক্যাজুয়ালটি ইনচার্জ ডা. ধনদেবের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডার ঘটনা ঘটে। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় এবং অসদাচরণের অভিযোগে কারণ দর্শাতে নোটিশ দেয়।

ঘটনার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ডা. ধনদেব। তিনি অভিযোগ করেন, অব্যবস্থাপনা, মিসম্যানেজমেন্ট এবং কর্তৃপক্ষের অবহেলায় স্বাস্থ্যসেবা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। বলেন, ‘স্বাস্থ্যসেবা পুরোপুরি উদ্ভট এক উটের পিঠে চলছে। ২০১৩ সালে এমএস করেছি, কিন্তু অপারেশন করার সুযোগও পাইনি। ১৭ বছর পর গিয়ে সহকারী অধ্যাপক হলাম।’

ডা. ধনদেব চন্দ্র বর্মণ বলেন, ‘আমরা সব সময় মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকি যেকোনো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে। ২০২৩ সালের আগস্ট মাস থেকে আমি এখানে আছি। এ পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা বা কেউ কারও সঙ্গে মিসবিহেব করছেন, ক্যাজুয়ালটিতে ভাঙচুর হয়েছে বা কোনো কিছু—এ রকম হয়নি।’

ডা. ধনদেব চন্দ্র বর্মণ বলেন, ‘আমি খুব সুষ্ঠুভাবেই পরিচালনা করছি। আমাদের পরিচালক স্যার, সহকারী পরিচালক স্যার এবং ডেপুটি ডিরেক্টর স্যারের তত্ত্বাবধানে আমরা খুব সুন্দরভাবেই চালাচ্ছি। ডিজির কাছ থেকে গুরুজনের মতো ব্যবহার আশা করেছিলাম। কিন্তু তিনি এসে কী কী সমস্যা, সেগুলো জানতে না চেয়ে ভেতরে কেন টেবিল, এ নিয়ে কথা বলেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি তিনবার উনাকে নাম বলার পরেও উনি আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলছিলেন। আমার কিন্তু চাকরি বেশি দিন নেই। আর এক বছর পরেই আমি পিআরএলে চলে যাব। আমি অনেক সিনিয়র ২০১৩-তে আমি এমএস করেছি, আমাকে ২০২৫ সহকারী অধ্যাপক বানাইলো। আমি জেনারেল সার্জারিতে অপারেশন থিয়েটারে হাসপাতালের ভেতরে কোনো অপারেশন করার সুযোগই পাইনি। সেই সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়নি আমার। যেটাই হোক, এই যে প্রেক্ষাপট—এটার জন্য দায়ী আমি মনে করি কর্তৃপক্ষের অবহেলা। মানে আমাদের এ রকম আরও ম্যানপাওয়ার আছে, যেগুলো আমরা কাজে লাগাইতে ব্যর্থ। আমাদের সঠিক লোককে সঠিক জায়গায় কাজে আমরা দিতে পারি না।’

ডা. ধনদেব চন্দ্র বর্মণ বলেন, ‘আসলে কী বলব, স্বাস্থ্যসেবাটা পুরাটাই একটা উদ্ভট উটের পিঠে চলতেছে। এ রকম মনে হয় আমার কাছে। হ্যাঁ, আমি সাবসেন্টার থেকে এ পর্যন্ত উঠে আসছি। সাবসেন্টারে দেখি যেকোনো ওষুধপত্র চুরি হয়ে যায়। সব জায়গায় দুর্নীতি, এসব চিন্তাভাবনা করে আমার আসলে কাজ করার আর মানসিকতাই নরই। আমি সাসপেনশন চাই। আমি সরকারি চাকরি করতে চাই না।’

কেন পদোন্নতি পাননি ধনদেব বর্মণ?

ঘটনার পর অনুসন্ধানে জানা গেছে, পদোন্নতির নিয়ম মানেননি বলেই ডা. ধনদেব এত বছর পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, তিনি নিয়মিত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) জমা দেননি। ফাউন্ডেশন ট্রেনিং সম্পন্ন করেননি। ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় অংশ নেননি। ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন ক্লিনিকে অপারেশন করার সুবিধা পেতে তিনি নিজের পদোন্নতির আবেদনও দীর্ঘদিন করেননি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ‘ডা. ধনদেব পদোন্নতির কোনো ক্রাইটেরিয়া পূরণ করেননি। তাই আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে তিনি পদোন্নতি পাননি। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাকে চলতি বছরের ২৯ জুলাই পদোন্নতি দিলে তিনি সহকারী অধ্যাপক হন।’

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
বক্তব্য দেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
বক্তব্য দেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।

শনিবার (৭ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের নতুন টেপারহাট এলাকায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ঢেউটিন প্রদান করেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম।

কিশোরগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির আব্দুর রশিদ শাহ এতে সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের টিম সদস্য মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সাত্তার, নায়েবে আমির ড. খায়রুল আনাম, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আন্তাজুল ইসলাম, সৈয়দপুর উপজেলা জামায়াতের আমির হাফেজ আব্দুল মুনতাকিম প্রমুখ।

কিশোরগঞ্জনীলফামারীনির্বাচনজেলার খবররংপুর বিভাগ
নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে কুকুরের কামড়ে আহত গণসংহতি আন্দোলনের নেতা

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় আজ রোববার নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে কুকুরের কামড়ে আহত গণসংহতি আন্দোলনের নেতা নাজমুল তারেক তুষারের সঙ্গে দলের অন্য নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
খুলনায় আজ রোববার নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে কুকুরের কামড়ে আহত গণসংহতি আন্দোলনের নেতা নাজমুল তারেক তুষারের সঙ্গে দলের অন্য নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনায় নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার সময় গণসংহতি আন্দোলনের জেলা কমিটির সদস্য নাজমুল তারেক তুষার (৪৫) কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে নগরীর লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালসংলগ্ন হাজী মেহের আলী সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

গণসংহতি আন্দোলন খুলনা জেলা কমিটির আহ্বায়ক ও খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী মুনীর চৌধুরী সোহেল বলেন, ‘আজ (রোববার) আমার নির্বাচনী গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিতরণ ও মতবিনিময়ের কর্মসূচি পালনের কথা ছিল। কর্মসূচির শুরুতে বেলা ১১টার দিকে খুলনা লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের অপর প্রান্তে হাজী মেহের আলী রোডে একটি কুকুর তেড়ে আসে।’

মুনীর চৌধুরী সোহেল বলেন, ‘এ সময় কুকুরটি গণসংহতি আন্দোলন খুলনা জেলা কমিটির সদস্য নাজমুল তারেক তুষারের ডান পা কামড়ে দেয়। দ্রুত তাঁকে চিকিৎসার জন্য খুলনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তুষারকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সদস্য, জেলা আহ্বায়ক ও খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী মুনীর চৌধুরী সোহেল, জেলা সদস্যসচিব আসিফ ইকবাল চৌধুরী, যুগ্ম সদস্যসচিব ও খুলনা-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী আল আমিন শেখ, জেলা সদস্য সাগর চ্যাটার্জি, ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সংগঠক কাইয়ুম শরীফ জনি ও রাফসান জানি।

এ ঘটনার পর ‘মাথাল’ প্রতীকের পক্ষে প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। আহত কবি নাজমুল তারেক তুষারকে তাঁর বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গণসংহতি আন্দোলনআন্দোলনকুকুরখুলনা বিভাগনির্বাচনখুলনাআহতজেলার খবর
রংপুর কারাগারে হাজতির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর থেকে
জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: সংগৃহীত
জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: সংগৃহীত

রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় জাহাঙ্গীর আলম (৫৭) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

নিহত জাহাঙ্গীর আলম রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ পৌর শহরের মেনাজবাজার এলাকার শিল্পপতি মেনাজ উদ্দিনের ছেলে এবং হারাগাছ ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সভাপতি। মেনাজ বিড়ি ফ্যাক্টরি ও মেনাজ ফিলিং স্টেশনসহ বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন জাহাঙ্গীর।

নিহতের স্বজনেরা জানান, পারিবারিক একটি মামলায় বুধবার জাহাঙ্গীর আদালতে হাজির হলে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের জ্যেষ্ঠ জেল সুপার মোকাম্মেল হোসেন বলেন, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর ৬ ডিসেম্বর শনিবার বিকেলে তাঁকে ছাড়পত্র দিলে কারাগারে নিয়ে আসা হয়।

রোববার ভোরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাৎক্ষণিক তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

জাহাঙ্গীর আলম ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন বলেও জানান জেল সুপার মোকাম্মেল হোসেন।

রংপুর মেডিকেল কলেজকারাগারজেলার খবররংপুর বিভাগব্যবসায়ী
গোপালগঞ্জে ওয়ার্ড জামায়াতের হিন্দু শাখার ৯ নেতা-কর্মীর পদত্যাগ

কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার ৯ নেতা-কর্মী পদত্যাগ করেছেন।

গতকাল শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার পিড়ারবাড়ি বাজারে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁরা পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ৮ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার সভাপতি বিপ্লব মল্লিক ওরফে (ঝন্টু)। তিনি বলেন, ‘আমরা ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি, সহসভাপতি, উপদেষ্টা ও সদস্যসহ ৯ জন পারিবারিক ও সামাজিক কারণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার পদ ও সব কর্যক্রম থেকে পদত্যাগ করলাম।’

পদত্যাগ করা নেতা-কর্মীদের মধ্যে অন্যরা হলেন সহসভাপতি বিমল বালা, উপদেষ্টা নারায়ণ হালদার, সদস্য দুলাল মল্লিক, সবুজ মল্লিক, সুভাষ মধু, প্রকাশ সরকার, প্রদীপ ঢালী ও শিশির মল্লিক।

এ বিষয়ে উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ফরিদ উদ্দিন মাসউদ বলেন, ‘কিছুদিন আগে কমিটি হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা পদত্যাগ করেছেন কি না, তা আমার জানা নেই।’

কোটালীপাড়াগোপালগঞ্জপদত্যাগসংবাদ সম্মেলনজামায়াতে ইসলামী
