ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে বলাকা কমিউটার ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লেগে বিকল হয়ে গেছে। আজ শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন ট্রেনটিতে ভ্রমণকারী যাত্রীরা।
গফরগাঁও রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) গোলম কিবরিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা জারিয়া-ঝানজাইলগামী বলাকা কমিউটার ট্রেনটি গফরগাঁও স্টেশনে আসার পর ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লেগে প্রচুর কালো ধোঁয়া বের হচ্ছিল।
পরে ট্রেনচালক, পরিচালক ও রেলওয়ে কর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এতে গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর লাইনটি ব্লক হয়ে যায়। তবে ২ নম্বর লাইন দিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে রিলিফ ইঞ্জিন এলে ট্রেনটি গন্তব্যের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে।
