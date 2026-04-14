Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
‘দেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে একটি কালো ছায়া আচ্ছন্ন করতে চেয়েছিল’
আজ সকালে ময়মনসিংহ নগরের মহাবিদ্যালয় মাঠ থেকে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বৈশাখী শোভাযাত্রা বের করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৯টায় বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে নগরের মহাবিদ্যালয় মাঠ থেকে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বৈশাখী শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় অংশ নেন সদর আসনের সংসদ সদস্য আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ।

শোভাযাত্রাটি নতুনবাজার, জিলা স্কুল ও টাউন হল মোড় ঘুরে জয়নুল উদ্যানের বৈশাখী মঞ্চে গিয়ে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় ফুটিয়ে তোলা হয় হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ ঐতিহ্য। এতে বিভাগীয় কমিশনার ফারাহ শাম্মি, জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ কামরুল হাসানসহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সংসদ সদস্য আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ বলেন, ‘দেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে একটি কালো ছায়া আচ্ছন্ন করতে চেয়েছিল। এ দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। বর্তমান সরকারপ্রধান বলেছেন সবার আগে বাংলাদেশ। সেই প্রচেষ্টায় আমরাও জীবনবাজি রেখে হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধারে কাজ করছি। অবশ্যই দেশে সুস্থ সাংস্কৃতিক ধারা ফিরে আসবে।’

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাময়মনসিংহ বিভাগশোভাযাত্রাজেলার খবরবাংলা নববর্ষপয়লা বৈশাখ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

