জরাজীর্ণ ঘরে একাকী আলিম উদ্দীন

নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার গোপালাশ্রম গ্রামের বৃদ্ধ আলিম উদ্দীন দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ ও চরম ঝুঁকিপূর্ণ একটি ঘরে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন। স্ত্রীহীন এই বৃদ্ধের ছেলেরা অন্যত্র বসবাস করায় বার্ধক্য ও অসুস্থতার মধ্যে সম্পূর্ণ একাকী জীবন কাটছে তাঁর।
স্থানীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আলিম উদ্দীনের থাকার ঘরটির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ঘরের বিভিন্ন অংশ ভেঙে পড়েছে; যেকোনো মুহূর্তে এটি সমপূর্ণ ভেঙে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বৃষ্টি হলে তাঁর দুর্ভোগ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। মাথার ওপর নিরাপদ ছাদ না থাকায় দিন-রাত আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে হয় তাঁকে।
বাসস্থানের সুব্যবস্থা না থাকার পাশাপাশি আলিম উদ্দীন দীর্ঘদিন ধরে তীব্র শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছেন। অসুস্থতার কারণে স্বাভাবিক কাজকর্ম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে একদিকে চিকিৎসার অভাব, অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হচ্ছে এই অসহায় বৃদ্ধকে।
এ বিষয়ে সুখারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মোস্তফা আশরাফ কামাল তুহিন বলেন, ‘আলিম উদ্দীন খুবই অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর ঘরের অবস্থা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং ঘরটি যেকোনো সময় ধসে পড়তে পারে। প্রশাসনের উচিত বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দ্রুত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।’
এলাকাবাসীর দাবি, অসহায় আলিম উদ্দীনের জন্য একটি নিরাপদ বাসস্থান ও সুচিকিৎসার সুব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিরা দ্রুত এগিয়ে এলে এই বৃদ্ধের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ কিছুটা লাঘব হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।
স্থানীয়রা জানান, আলিম উদ্দীনের জন্য একটি নিরাপদ বাসস্থান ও চিকিৎসাসহায়তা জরুরি। স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সমাজের বিত্তবানরা এগিয়ে এলে তাঁর দুর্ভোগ কিছুটা লাঘব হতে পারে।
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