অসুস্থ স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা

শ্রীবরদী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
বাড়ির উঠানে গর্ত খনন করে স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা। ছবি: সংগৃহীত
বাড়ির উঠানে গর্ত খনন করে স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের শ্রীবরদীতে এক অসুস্থ স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে স্বামী খলিলুর রহমানের (৭০) বিরুদ্ধে। উপজেলার কাকিলাকুড়া ইউনিয়নের খোশালপুর কানিপাড়া গ্রামে গতকাল শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকালে এ ঘটনা ঘটে। জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টার পাশাপাশি স্ত্রী মোছা. খোরশেদাকে (৬৫) শারীরিক নির্যাতনও করেছেন তিনি। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো আইনি ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। এ ঘটনার পর থেকেই পলাতক রয়েছেন খলিলুর রহমান।

স্থানীয়রা জানান, মো. খলিলুর রহমানের স্ত্রী খোরশেদা বেগম দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। স্বামীই তার সেবাযত্ন করেন। গতকাল বিকালে রাগান্বিত হয়ে বাড়ির উঠানে গর্ত খনন করে স্ত্রী খোরশেদাকে জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। এমনকি অসুস্থ স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতনও করেন।

খোশালপুর গ্রামের মো. দুলাল মিয়া বলেন, বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। একজন অসুস্থ নারীকে জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা করা অমানবিক। আমরা এ ঘটনার বিচার চাই। যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ কেউ করতে সাহস না পায়।

শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার জাহিদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টার ভিডিও দেখেই পুলিশ তার বাড়িতে যায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে খলিলুর রহমান পালিয়েছেন। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করেননি।

