দৃশ্যমান প্রথম স্টিল আর্চ সেতু
• ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ৩ হাজার ২৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সেতু নির্মিত হচ্ছে
• সিডনি হারবার ব্রিজের আদলে নির্মাণাধীন এই সেতুর কাজ এগিয়েছে ২৭ শতাংশ
• ২০২৮ সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা
ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর দৃশ্যমান হচ্ছে দেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ স্টিল আর্চের কেওয়াটখালী সেতু। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত সিডনি হারবার ব্রিজের আদলে নির্মাণাধীন ৩ হাজার ২৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ের এই সেতুর কাজ এরই মধ্যে ২৭ শতাংশ শেষ হয়েছে। শুরুতে ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তরসহ নানা জটিলতায় কাজের গতি কম থাকলেও বর্তমানে পুরোদমে চলছে নির্মাণকাজ। ২০২৮ সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ হলে ময়মনসিংহের যোগাযোগব্যবস্থায় নতুন দিক উন্মোচনের পাশাপাশি যানজট কমবে এবং বাড়বে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) সূত্রে জানা গেছে, মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ১ দশমিক ১ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৩২০ মিটারজুড়ে থাকবে দৃষ্টিনন্দন স্টিল আর্চ। দুই প্রান্তে পিলার থাকলেও নদীর মাঝখানে কোনো পিলার থাকবে না। দুই পাশের সংযোগ সড়কসহ পুরো প্রকল্পের দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ২ কিলোমিটার। সেতুটিতে থাকছে ছয় লেনের যোগাযোগ ব্যবস্থা, ৫৫১ মিটার সড়ক ওভারপাস, ২৪০ মিটার রেলওয়ে ওভারপাস, টোল প্লাজা, বিশ্রামাগার, ওয়াচ টাওয়ার ও দৃষ্টিনন্দন পার্ক। পাশাপাশি ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।
সূত্র জানায়, প্রকল্পের শুরুতে ভূমি অধিগ্রহণ, বিদ্যুতের খুঁটি, গ্যাসলাইনসহ বিভিন্ন ইউটিলিটি স্থানান্তর নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে পুরো কর্মস্থল বুঝিয়ে দিতে না পারায়ও নির্মাণকাজ ব্যাহত হয়। সরকার পরিবর্তনের পর প্রশাসনিক ও কারিগরি কিছু জটিলতায় কয়েক মাস কাজের গতি আরও কমে যায়। এসব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে বর্তমানে পুরোদমে চলছে কাজ।
কেওয়াটখালী সেতু প্রকল্পের পরিচালক মো. দিদারুল আলম তরফদার বলেন, ‘শুরুতে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরে অনেক সময় ব্যয় হয়েছে। এ কারণে প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে এসব জটিলতা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা গেছে। প্রকল্পের মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থায়নকারী সংস্থা এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) প্রকল্পটির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতেও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করা হচ্ছে।’
এদিকে সেতুটি চালু হলে ময়মনসিংহ নগরীর পাটগুদাম ও শম্ভুগঞ্জ এলাকায় যানজটের চাপ কমবে বলে আশা করছেন পরিবহনচালকেরা।
বাসচালক হাসেম উদ্দিন বলেন, ‘বর্তমানে কয়েকটি জেলার যানবাহনকে পাটগুদাম সেতু হয়ে নগরে প্রবেশ করতে হয়। এতে বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। কেওয়াটখালী সেতু চালু হলে যানবাহন চলাচলে বিকল্প পথ তৈরি হবে। এতে চালক ও যাত্রীদের সময় এবং ভোগান্তি কমবে।’
আরেক বাসচালক রুহুল কবির বলেন, ‘নতুন সেতুটি চালু হলে রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলার সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ হবে। পণ্যবাহী যানবাহন দ্রুত চলাচল করতে পারবে। এতে পরিবহন খাতের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।’
ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. রোকনুজ্জামান রোকন বলেন, কেওয়াটখালী স্টিল আর্চ সেতু চালু হলে নগরীর যোগাযোগব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে। বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্রের চরাঞ্চলের মানুষের যাতায়াত সহজ হবে। সেতুটিকে কেন্দ্র করে নগর সম্প্রসারণ, শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি নগরীর যানজটও কমবে।
জেলা প্রশাসক মো. সাইফুর রহমান বলেন, এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা কেওয়াটখালী সেতু। প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্ধারিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সেতুটি চালু হলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি আসবে।
স্থানীয় সংসদ সদস্য (ময়মনসিংহ-৪) আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ বলেন, সেতুটির নির্মাণকাজের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। দ্রুত কাজ শেষ করতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ২৪ আগস্ট জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় কেওয়াটখালী সেতু প্রকল্প অনুমোদন পায়। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয় মূল নির্মাণকাজ। প্রাথমিকভাবে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও নানা জটিলতায় তা সম্ভব হয়নি।