২–৩ সপ্তাহ পর নির্বাচনী আমেজ জমে উঠবে: প্রেস সচিব

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব। ছবি: আজকের পত্রিকা
ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামী দুই–তিন সপ্তাহ পর নির্বাচনী আমেজ জমে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। আজ শুক্রবার বিকেলে ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন নিয়ে কোনো সংশয় নেই, সব বাধা-সংশয় ধুয়েমুছে কেটে গেছে।

শফিকুল আলম বলেন, ‘অনেক বছর পর আমরা একটা রিয়েল ইলেকশন দেখব। বিগত ১৬ বছর হাসিনার আমলে আমরা ফেক ইলেকশন দেখেছি। আমরা সেই জায়গা থেকে সরে এসেছি।

‘এবার ইতিহাসের অন্যতম একটা বেস্ট ইলেকশন হবে। ইতিমধ্যে নির্বাচনী আমেজ শুরু হয়েছে। জামালপুর হালুয়াঘাটে দেখেছি নেতাদের প্যানা পোস্টার। দলগুলো যখন দুই-তিন সপ্তাহ পর থেকে প্রার্থীদের নাম দেওয়া শুরু করবে, তখন আরও নির্বাচনী পরিবেশ জমজমাট হয়ে উঠবে।’

জুলাই সনদ নিয়ে সব দল একমত হয়েছে জানিয়ে প্রেস সচিব বলেন, ‘আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ইসরায়েল থেকে তুরস্কের একটি বিমানে ইস্তাম্বুলের পথে রয়েছেন। সার্বক্ষণিক তাঁর খোঁজখবর রাখা হচ্ছে। ইস্তাম্বুলে পৌঁছালে তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা যাবে—কবে বাংলাদেশে আসবেন।’

মতবিনিময় সভায় ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ জেলাময়মনসিংহ বিভাগনির্বাচনময়মনসিংহজেলার খবরপ্রধান উপদেষ্টাপ্রেস সচিব
