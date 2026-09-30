Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

বিদ্যুতের তারে জড়ানো ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল অপর ভাইয়েরও

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
বিদ্যুতের তারে জড়ানো ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল অপর ভাইয়েরও
ধানখেতে ছিঁড়ে পড়া তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ভালুকায় ধানখেতে ছিঁড়ে পড়ে থাকা তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। নিহত দুজন সম্পর্কে একে অপরের চাচাতো ভাই। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার ভালুকা ইউনিয়নের খারুয়ালী গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন—খারুয়ালী গ্রামের আব্দুল আজিদ আকন্দের ছেলে সাহাব উদ্দিন আকন্দ (৫৯) এবং একই গ্রামের মজিদ আকন্দের ছেলে ধনু আকন্দ (৬১)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে ধনু আকন্দ নিজের ধানখেতে কীটনাশক ছিটাতে যান। সেখানে আগে থেকেই সেচের বিদ্যুতের ছেঁড়া তার পড়ে থাকলেও তিনি তা টের পাননি। কীটনাশক ছিটানোর একপর্যায়ে তিনি অসাবধানতাবশত ওই তারে জড়িয়ে পড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। দূর থেকে ঘটনাটি দেখতে পেয়ে চাচাতো ভাই সাহাব উদ্দিন আকন্দ তাকে বাঁচাতে দ্রুত এগিয়ে যান। কিন্তু তিনিও বিদ্যুতায়িত তারে স্পৃষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়।

পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে নিহতদের লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ভালুকা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রফিক বলেন, নিহত দুজনের সুরতহাল প্রতিবেদন করা হয়েছে। তবে স্বজন ও গ্রামবাসী মরদেহ ময়নাতদন্তে বাধা দিচ্ছেন। পুলিশ ময়নাতদন্তের চেষ্টা করছে।

তিনি আরও বলেন, নিহতদের স্বজনদের পক্ষ থেকে ময়নাতদন্ত ছাড়া মরদেহ নেওয়ার জন্য কোনো আবেদন করা হয়নি। আবেদন করা হলে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে।

বিষয়:

বিদ্যুতায়িতময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরকৃষক
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