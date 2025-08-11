Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

নালিতাবাড়ীতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১০ বাংলাদেশিকে ফেরত দিল বিএসএফ

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
ফেরত পাঠানো ১০ জন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফেরত পাঠানো ১০ জন। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরের নালিতাবাড়ীর নাকুগাঁও স্থলবন্দর দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১০ বাংলাদেশি নাগরিককে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল রোববার (১০ আগস্ট) বিকেলে বিজিবি ও বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরে রাতে তাদের নালিতাবাড়ী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

বিজিবি ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এই ১০ বাংলাদেশি অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করলে সে দেশের তুরা জেলা পুলিশ তাদের আটক করে। পরে রোববার বিকেলে নাকুগাঁও আইসিপি দিয়ে তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিজিবি তাদের নালিতাবাড়ী থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

স্তান্তরকৃত ব্যক্তিরা হলেন: রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার মলমপাড়া গ্রামের কিরণ লাকড়া (২৮), অনিতা রানী (২৬), এবং ২ বছর বয়সী নন্দিনী লাকড়া। রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার জোতগরীব গ্রামের সুখদেব উরাও (৩৫), গোলাপী উরাও (২৭), ১৬ বছর বয়সী মায়া দেবী, ১৩ বছর বয়সী ছায়াবতী, ১০ বছর বয়সী অর্নবতী, ৫ বছর বয়সী বিষ্ণুপ্রিয়া এবং ৭ মাস বয়সী সুদান্ত উরাও।

নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ’রাতে বিজিবি ১০ বাংলাদেশি নাগরিককে থানায় হস্তান্তর করেছে। তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।’

বিষয়টি নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বলেন, রাতে বিজিবি ১০ বাংলাদেশি নাগরিককে থানায় হস্তান্তর করেছে। হস্তান্তরকৃতদের অভিভাবকদের ঠিকানায় যোগাযোগ করা হচ্ছে।

বিষয়:

শেরপুরস্থলবন্দরময়মনসিংহ বিভাগনালিতাবাড়ীবৈঠকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

সম্পর্কিত

সাবেক ওসি প্রদীপের ফাঁসির তারিখ ঘোষণার দাবিতে এক সপ্তাহের আল্টিমেটাম

সাবেক ওসি প্রদীপের ফাঁসির তারিখ ঘোষণার দাবিতে এক সপ্তাহের আল্টিমেটাম

মনিরামপুরে চোর ধরতে গিয়ে দুই পুলিশ আহত, চোরাই গরু ও পিকআপ জব্দ

মনিরামপুরে চোর ধরতে গিয়ে দুই পুলিশ আহত, চোরাই গরু ও পিকআপ জব্দ

পথচারীকে রক্ষা করতে গিয়ে মেট্রোর পিলারে ধাক্কা, মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

পথচারীকে রক্ষা করতে গিয়ে মেট্রোর পিলারে ধাক্কা, মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

নালিতাবাড়ীতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১০ বাংলাদেশিকে ফেরত দিল বিএসএফ

নালিতাবাড়ীতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১০ বাংলাদেশিকে ফেরত দিল বিএসএফ