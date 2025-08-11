নালিতাবাড়ীতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১০ বাংলাদেশিকে ফেরত দিল বিএসএফ

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি
শেরপুরের নালিতাবাড়ীর নাকুগাঁও স্থলবন্দর দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১০ বাংলাদেশি নাগরিককে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল রোববার (১০ আগস্ট) বিকেলে বিজিবি ও বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরে রাতে তাদের নালিতাবাড়ী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
বিজিবি ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এই ১০ বাংলাদেশি অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করলে সে দেশের তুরা জেলা পুলিশ তাদের আটক করে। পরে রোববার বিকেলে নাকুগাঁও আইসিপি দিয়ে তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিজিবি তাদের নালিতাবাড়ী থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।
স্তান্তরকৃত ব্যক্তিরা হলেন: রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার মলমপাড়া গ্রামের কিরণ লাকড়া (২৮), অনিতা রানী (২৬), এবং ২ বছর বয়সী নন্দিনী লাকড়া। রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার জোতগরীব গ্রামের সুখদেব উরাও (৩৫), গোলাপী উরাও (২৭), ১৬ বছর বয়সী মায়া দেবী, ১৩ বছর বয়সী ছায়াবতী, ১০ বছর বয়সী অর্নবতী, ৫ বছর বয়সী বিষ্ণুপ্রিয়া এবং ৭ মাস বয়সী সুদান্ত উরাও।
নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ’রাতে বিজিবি ১০ বাংলাদেশি নাগরিককে থানায় হস্তান্তর করেছে। তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।’
বিষয়টি নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বলেন, রাতে বিজিবি ১০ বাংলাদেশি নাগরিককে থানায় হস্তান্তর করেছে। হস্তান্তরকৃতদের অভিভাবকদের ঠিকানায় যোগাযোগ করা হচ্ছে।
