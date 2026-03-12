Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ভালুকায় জুতা তৈরির কারখানায় ইফতারে বিরিয়ানি খেয়ে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধিভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ মার্চ ২০২৬, ২২: ৪৫
ভালুকায় জুতা তৈরির কারখানায় ইফতারে বিরিয়ানি খেয়ে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ
অসুস্থ শ্রমিকদের ভালুকা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চিকিৎসা দেওয়া হয়। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের চেঁচুয়া এলাকায় অবস্থিত গ্লোবাল শুজ লিমিটেডের কারখানায় ইফতারে বিরিয়ানি খেয়ে হঠাৎ অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসুস্থ শ্রমিকদের ভালুকা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চিকিৎসা দেওয়া হয়। গুরুতর অসুস্থ কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) ইফতারের সময় ভালুকা উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের ঝালাপাজা চেঁচুয়া এলাকার গ্লোবাল শুজ লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। অসুস্থ শ্রমিকদের দ্রুত ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

কারখানার সুইং সেকশনে কর্মরত শ্রমিক ফাহাদ মিয়া জানান, কারখানাটিতে প্রায় ১ হাজার ২০০ শ্রমিক কর্মরত। রমজান মাসে প্রতিদিনই শ্রমিকদের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ ইফতারের ব্যবস্থা করে। আজ বৃহস্পতিবার ইফতারের জন্য উপজেলার সিডস্টোর বাজারের খান হোটেল থেকে বিরিয়ানি সরবরাহ করা হয়। ইফতার করার ৫-১০ মিনিটের মধ্যে কয়েক শ্রমিক হঠাৎ বমি করতে শুরু করেন এবং পর্যায়ক্রমে একে একে অনেক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন।

সুইং সেকশনের ইনচার্জ আমিনুল ইসলাম বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জন্য ইফতারের ব্যবস্থা করে থাকে। বৃহস্পতিবার ইফতারে বিরিয়ানি দেওয়া হয়। বিরিয়ানি খাওয়ার পর প্রায় ৫০ শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁদের দ্রুত ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. মেহেদী হাসান জানান, বিরিয়ানি খাওয়ার পর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কয়েক শ্রমিক হাসপাতালে আসেন। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শিল্প পুলিশের এএসআই সিরাজুল ইসলাম বলেন, অসুস্থ ২১ জনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আরও দুজনকে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। পরে আরও বিস্তারিত বলা যাবে।

