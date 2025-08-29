Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

নেত্রকোনা সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৫

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
ভারতে প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভারতে প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার কলমাকান্দার সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে পাঁচ যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। কলমাকান্দা থানার ওসি মো. লুৎফর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আজ দুপুরে কলমাকান্দার কচুগড়া সীমান্ত দিয়ে তিনজনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ। এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কলমাকান্দার খারনৈ ইউনিয়নের গোবিন্দপুর বলমাঠ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের সময় দুইজনকে আটক করে কচুগড়া বিওপির টহল দল। পাঁচজন হলেন নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার আন্দাদিয়া গ্রামের আলম মিয়া (২০), অটোরিকশাচালক ইমন (২০), বিক্রমশ্রী গ্রামের রমজান আহমেদ (১৯), ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা সদরের হারুণ মোনাইস ইসলাম (১৯) ও জামালপুর সদর উপজেলার জুবায়ের হোসেন (১৯)।

বিজিবি সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির টহল দল অভিযান চালালে তিনজন পালিয়ে ভারতে চলে যান। পরে বিএসএফ তাঁদের আটক করে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। এ ঘটনায় কচুগড়া বিওপির হাবিলদার মো. তোফায়েল হোসেন বাদী হয়ে পাঁচজনের বিরুদ্ধে কলমাকান্দা থানায় মামলা দায়ের করেন।

কলমাকান্দা থানার ওসি মো. লুৎফর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের অভিযোগে পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বিজিবি। আজ বিকেলে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

কলমাকান্দাগ্রেপ্তারভারতময়মনসিংহ বিভাগনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

শতকোটির এফডিআর, স্থায়ী বরখাস্ত হচ্ছেন বিটিআরসির আমজাদ

ভারতে ইসলাম থাকবে, মানিয়ে নিতে শিখুন: আরএসএস প্রধান

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া: ব্যাংকে লুকিয়ে থেকে রাতে ম্যানেজারকে ফোন করল ‘চোর’

জঙ্গলে পড়ে ছিল হাত-পা ও চোখ বাঁধা অজ্ঞাতনামা লাশ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সম্পর্কিত

‘ঘরজামাই’ বলে উপহাস করায় স্কুলছাত্রী মায়মুনাকে হত্যা করেন ছাইদুল: পুলিশ

‘ঘরজামাই’ বলে উপহাস করায় স্কুলছাত্রী মায়মুনাকে হত্যা করেন ছাইদুল: পুলিশ

হাসপাতালে নবজাতককে রেখে উধাও মা, বিপাকে বাবা

হাসপাতালে নবজাতককে রেখে উধাও মা, বিপাকে বাবা

ক্যানসারে আক্রান্ত তরুণ সাংবাদিক মেহেদী, বাঁচতে চান সবার সহযোগিতায়

ক্যানসারে আক্রান্ত তরুণ সাংবাদিক মেহেদী, বাঁচতে চান সবার সহযোগিতায়

নেত্রকোনা সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৫

নেত্রকোনা সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৫