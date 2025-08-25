Ajker Patrika
নালিতাবাড়ীতে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিত্যক্ত ভবনে মাদকের আখড়া

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
ভবনের বিভিন্ন কক্ষে মদের বোতল, সিগারেটের প্যাকেট, ইয়াবার আলামত, দেশলাইসহ মাদক সেবনের সরঞ্জাম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একটি পরিত্যক্ত ভবন মাদকের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভবনটিতে প্রতি রাতে মাদক সেবন, জুয়া ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড চলে।

তিনতলা ওই ভবনে একসময় স্বাস্থ্যকর্মীরা থাকলেও বহু বছর ধরে এটি ফাঁকা পড়ে আছে। রোববার সকালে সরেজমিন দেখা যায়, ভবনের বিভিন্ন কক্ষে মদের বোতল, সিগারেটের প্যাকেট, ইয়াবার আলামত, দেশলাইসহ মাদকসেবনের সরঞ্জাম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এ ছাড়া যৌন মিলনের কাজে ব্যবহৃত কাপড় ও সামগ্রীও পাওয়া যায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাত হলেই দল বেঁধে ভবনে প্রবেশ করে মাদকসেবীরা। বেশির ভাগ সময় তারা হাসপাতালের মূল ফটক দিয়েই ভেতরে ঢোকে। হাবিবুল্লাহ পাহাড়ী নামের এক বাসিন্দা বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরেই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এমন অনিয়ম চলছে। এখানে মাদকসেবীরা নিরাপদ মনে করে অবস্থান নেয়। কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রশাসন কেউ নজর দেয় না।’

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী রুহুল সিদ্দিকী রুমান বলেন, ‘পরিত্যক্ত ওই কোয়ার্টারে দীর্ঘদিন ধরে গুরুতর অপকর্ম চলছে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানায়নি।’

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. তৌফিক আহমেদ বলেন, ‘বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় উত্থাপন করেছি। পুলিশের টহল জোরদারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।’

ভবনের বিভিন্ন কক্ষে মদের বোতল, সিগারেটের প্যাকেট, ইয়াবার আলামত, দেশলাইসহ মাদক সেবনের সরঞ্জাম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নালিতাবাড়ী থানার ওসি সোহেল রানা বলেন, ‘এর আগে এ স্থান থেকে অসামাজিক কার্যকলাপের দায়ে দুজন ও মাদক সেবনের দায়ে তিনজনকে আটক করা হয়েছিল। অভিযোগ পেলে অভিযান চালানো হয়, শহরে পুলিশের নিয়মিত টহলও অব্যাহত রয়েছে।’

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারজানা আক্তার ববি বলেন, ‘স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মতো স্থানে মাদকসেবন দুঃখজনক। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বলা হয়েছে। অভিযোগ পেলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমেও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

শেরপুরস্বাস্থ্য কমপ্লেক্সমাদকময়মনসিংহ বিভাগনালিতাবাড়ীজেলার খবর
