মুন্সীগঞ্জ

টঙ্গীবাড়ীতে ১০ টাকায় ইফতারসামগ্রী, সুবিধা পেল পাঁচ শতাধিক পরিবার

টঙ্গীবাড়ী (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি
টঙ্গীবাড়ীতে ১০ টাকায় ইফতারসামগ্রী, সুবিধা পেল পাঁচ শতাধিক পরিবার
আজ সকালে টঙ্গীবাড়ীর কামারখাড়া মাঠে ১০ টাকায় ইফতারসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ীতে ‘বিক্রমপুর মানবসেবা ফাউন্ডেশন’-এর উদ্যোগে মানবিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় মাত্র ১০ টাকায় ইফতারসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে উপকৃত হয়েছে পাঁচ শতাধিক অসহায় ও নিম্ন আয়ের পরিবার। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টায় কামারখাড়া মাঠে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

স্বল্পমূল্যের এই ইফতারির বাজারে প্রতিটি প্যাকেটে ছিল ৫০০ গ্রাম খেজুর, ১ কেজি ছোলা, ১ কেজি বুট, ১ লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি মুড়ি, ১ কেজি চিড়া, ১ কেজি চিনি ও ১ কেজি পেঁয়াজ।

আয়োজকেরা জানান, রমজানে সাধারণ মানুষের ইফতারের চাহিদা পূরণে সহায়তা করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এ সময়ে এমন আয়োজন নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য স্বস্তিদায়ক।

সংগঠনের নেতারা জানান, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের লক্ষ্য। রমজানে কোনো পরিবার যেন ইফতার থেকে বঞ্চিত না হয়, সে ভাবনা থেকেই এই কর্মসূচি।

এ সময় সংগঠনের সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক হিরা, সাধারণ সম্পাদক মো. বিপ্লব হালদার, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মো. রবিন হাওলাদার, কার্যনির্বাহী সদস্য জসীম মোল্লা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়া মনি, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ফাহিম আহমেদসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

