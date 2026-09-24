শ্রীমঙ্গলে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল বৃদ্ধার

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে পাহাড়িকা এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ইয়াসিন বিবি (৯০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার সাতগাঁও এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ইয়াসিন বিবি উপজেলার আঐ গ্রামের মৃত লেবু মিয়ার স্ত্রী।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ইয়াসিন বিবি কানে কম শুনতেন। আজ দুপুরে রেললাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। এ সময় চট্টগ্রামগামী পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ট্রেনটি তাঁকে ধাক্কা দিলে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘আজ দুপুরে সিলেট থেকে ছেড়ে আসা পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ট্রেন শ্রীমঙ্গলের সাতগাঁও এলাকায় পৌঁছালে ওই বৃদ্ধা ট্রেনে কাটা পড়েন। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’
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