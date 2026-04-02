Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে পানিতে ডুবে নিহত তিন শিশুকে দাফন

মৌলভীবাজার, প্রতিনিধি 
পানিতে ডুবে নিহত ইমাদ, লাবিব ও জিসান। ছবি: সংগৃহীত

হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলায় পানিতে ডুবে নিহত একই পরিবারের তিন শিশুকে জানাজা শেষে এলাকার পঞ্চায়েত কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার (১ এপ্রিল) রাত সাড়ে ১০টায় উপজেলার কর্মধা ইউনিয়নের দীকোলখান্দি পুরাতন জামে মসজিদ মাঠে তাদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে গতকাল দুপুরে উপজেলার কর্মধা ইউনিয়নের ফটিগুলি টিলাবাড়ি এলাকায় খেলা করার সময় পানিতে ডুবে এই তিন শিশুর মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেন কর্মধা ইউনিয়নের ফটিগুলি টিলাবাড়ির আশিক আলীর বড় ছেলে ইমাদ আহমেদ (৮), সাহেব আলীর বড় ছেলে লাবিব আহমেদ (৭) ও দীকোলখান্দি গ্রামের বাসিন্দা শিপার মিয়ার ছেলে জিসান আহমেদ (১০)। নিহত ইমাদ ও লাবিব সম্পর্কে চাচাতো ভাই। জিসান সম্পর্কে তাদের ভাগনা হয়।

জানা যায়, ইমাদ, লাবিব ও জিসান বৃষ্টির পানিতে খেলা করছিল। জমি থেকে মাটি কেটে নেওয়ায় এলাকায় বিরাট একটি অংশ গভীর ডোবায় পরিণত হয়েছিল। প্লাস্টিক বল নিয়ে খেলা করতে করতে একটা সময় তারা ডোবায় পড়ে যায়। ডোবা থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসকের কাছে নিলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় নিহতদের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। এক সঙ্গে পরিবারের তিন শিশুকে হারিয়ে পরিবারের সদস্যরা শোকে কাতর।

নিহতদের নিকটাত্মীয় ফয়জুর রহমান সোহেল বলেন, ‘আজ (বুধবার) সকালে বৃষ্টি হয়েছে এই এলাকায়। বৃষ্টির পানিতে খেলা করতে করতে সদ্য খনন করা প্রায় ১০ ফুট গভীর একটা ডোবায় পড়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে।’

কর্মধা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হেলাল আহমদ বলেন, ‘আমরা পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দিচ্ছি। তবে ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক।’

কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান মোল্লাহ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই শিশুদের লাশ দাফন করার সম্মতি দেওয়া হয়।

বিষয়:

কুলাউড়ামৌলভীবাজারমৃত্যুমৌলভীবাজার সদরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

সম্পর্কিত

