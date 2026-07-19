Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে দুই যুবক আটক

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ জুলাই ২০২৬, ১৯: ০৯
প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে দুই যুবক আটক
বড়লেখা থানা। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের বড়লেখায় বসতঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে দুই যুবককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। আজ রোববার ভোরে উপজেলার উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের আতুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আটকরা হলেন, উপজেলার করমপুর গ্রামের মসুদ আলীর ছেলে জুনেদ আহমদ (২৯) ও আতুয়া গ্রামের ফরিদ আলীর ছেলে নাজির আহমদ (২৮)।

ভুক্তভোগী গৃহবধূ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রোববার ভোরে প্রতিদিনের মতো প্রবাসীর স্ত্রী (গৃহবধূ) বসতঘরের দরজা খোলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে চার/পাঁচ যুবক ঘরে প্রবেশ করে গৃহবধূকে জাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় তাঁর চিৎকারে স্বজন ও প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে জুনেদ আহমদ ও নাজির আহমদকে আটক করেন। কিন্তু অন্যরা পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, এরা দু’জনই ইয়াবাখোর ও ইয়াবা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তাদের অপকর্মে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ। এ ছাড়া আটক দুজনের একজন বড়লেখা পৌর শহরের হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী শশাঙ্ক দত্ত অপহরণ মামলার এজাহার নামীয় আসামি।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুল আজিজ জানান, ভুক্তভোগির চিৎকারে স্বজন ও প্রতিবেশীরা ধর্ষণ চেষ্টাকারি দুই যুবককে আটক করেন। পরে তাদেরকে থানায় সোপর্দ করা হয়।

বড়লেখা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ওবায়দুল হক জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে থানায় মামলা হয়েছে। ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। অন্য অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

বিষয়:

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