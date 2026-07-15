নদ পারাপারের সময় নিখোঁজ কৃষক, চার দিন পর মরদেহ উদ্ধার

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে ধলাই নদে ডুবে নিখোঁজ হওয়ার চার দিন পর মাসুক মিয়া (৪৫) নামে এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (১৫ জুলাই) সকাল ৬টার দিকে উপজেলার হকতিয়ারখোলা এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত মাসুক মিয়া কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নের হিরামতি এলাকার মৃত আজিজ মিয়ার ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার সকালে ঘাস কাটার পর ধলাই নদ পার হওয়ার সময় পানিতে ডুবে নিখোঁজ হন মাসুক মিয়া। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্য ও স্থানীয়রা কয়েক দিন ধরে নদীতে উদ্ধার অভিযান চালালেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।
পরে বুধবার সকালে নিখোঁজ হওয়ার স্থান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে হকতিয়ারখোলা এলাকায় নদে তাঁর মরদেহ ভেসে উঠতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে কমলগঞ্জ থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
কমলগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) গোলাম মোস্তফা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
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