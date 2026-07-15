‘শিক্ষামন্ত্রীর কি আক্কেল নেই’—ছাত্রদল নেতার ফেসবুক পোস্ট ঘিরে হিজলায় ক্ষোভ

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ায় বরিশালের হিজলা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মহসিন সিকদারকে ঘিরে দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। দায়িত্বশীল পদে থেকে এমন পোস্ট দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বিএনপি ও ছাত্রদলের একাংশের নেতা-কর্মীরা।
মহসিন সিকদার তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে শিক্ষামন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে পোস্ট দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেন, একজন ছাত্রদল নেতা হিসেবে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগের বিষয়টি বিবেচনা করেই তিনি পোস্টটি দিয়েছেন।
জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে মহসিন সিকদার তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্ট দেন। লাল ব্যাকগ্রাউন্ডের ওই পোস্টে তিনি লেখেন, ‘মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আপনার কি কোনো আক্কেল নাই, আপনি এই দুর্যোগকালীন আবহাওয়ায় পরীক্ষা চলমান রাখছেন!!!!’
পোস্টটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর হিজলা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।
এদিকে ‘হিজলা উপজেলা বিএনপি’ নামের একটি ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে মহসিন সিকদারের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ তুলে তাঁর বহিষ্কার দাবি করা হয়েছে।
ওই পোস্টে বলা হয়, ‘ছাত্রদলের রানিং পদধারী, হিজলা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা অবস্থায় বিএনপির সিনিয়র নেতা ও শিক্ষামন্ত্রীর ব্যাপারে এই কটূক্তি সাংগঠনিক শৃঙ্খলাবহির্ভূত। অবিলম্বে মহসিন সিকদারের বহিষ্কার আদেশ চাই।’
স্থানীয় বিএনপি ও ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা-কর্মী জানান, দলের দায়িত্বশীল পদে থাকা ব্যক্তিদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। পরীক্ষার্থীদের দাবি বা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক নিয়ম মেনে চলা উচিত।
এ বিষয়ে হিজলা উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আলতাফ হোসেন খোকন বলেন, ‘দল ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ছাত্রদল নেতার দেওয়া পোস্টের বিষয়ে জেলা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
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