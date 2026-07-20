হামহাম জলপ্রপাতে আটকা ১০ শিক্ষার্থী, ৯৯৯–এ কল পেয়ে উদ্ধার

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার রাজকান্দি সংরক্ষিত বনে অবস্থিত হামহাম জলপ্রপাতে আটকে পড়া ১০ পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁরা ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী। আজ সোমবার বিকেলে জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বরে কল পেয়ে তাঁদের উদ্ধার করে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. মনিরুল ইসলাম।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকালে ঢাকা থেকে ১০ জন পর্যটক হামহাম জলপ্রপাত ভ্রমণে আসেন। জলপ্রপাতে যাওয়ার পথে তাঁদের একজন পিছলে পড়ে হাতে আঘাত পান। দুর্গম পাহাড়ি পথ এবং আহত সহযাত্রীকে নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব না হওয়ায় তাঁরা জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বরে কল করে সহায়তা চান। পরে কমলগঞ্জ থানা-পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং স্থানীয় লোকজনের সমন্বয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। বিকেল ৫টায় পর্যটকদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।
কমলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কমর উদ্দিন বলেন, উদ্ধার করে আহত এক পর্যটককে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি পর্যটকেরা সুস্থ আছেন।
টানা বর্ষণ ও ভারতের মেঘালয় থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে তীব্র স্রোতে ভেসে গেছে শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার বাঘবেড় ইউনিয়নের নয়াপাড়া দক্ষিণ সন্ন্যাসীভিটা এলাকায় চেল্লাখালী নদীর ওপর নির্মিত একটি বেইলি ব্রিজ। আজ সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় শিশুসহ তিনজন ব্রিজ থেকে নদীতে পড়ে যান।৩ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার হওয়া জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উপজেলা শাখার সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শাকিল খানকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। জেলা এনসিপির বিজ্ঞপ্তিতে দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী আচরণ ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।৫ মিনিট আগে
বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে পছন্দের দল হেরে যাওয়ায় সাতক্ষীরার রসুলপুরে হার্টঅ্যাটাক করে হাফিজুর রহমান ওরফে লালটু (৩৫) নামে এক আর্জেন্টিনা সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।১৩ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা নিয়ে বিরোধের জেরে মো. ইলিয়াস খানকে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনায় পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার দুজনকে সোমবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মামলায় সাতজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ৮ থেকে ১০ জনকে আসামি করা হয়েছে।২৮ মিনিট আগে