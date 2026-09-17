Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজার থেকে সিএনজি চালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজার থেকে সিএনজি চালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারের জুড়ী নদী থেকে আবুল কালাম বুলুচাঁন (৪০) নামের এক সিএনজি অটোরিকশাচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার জায়ফরনগর ইউনিয়নের জাঙ্গীরাই এলাকায় জুড়ী নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

আবুল কালাম বুলুচাঁন উপজেলার পূর্ব জুড়ী ইউনিয়নের বড় ধামাই গ্রামের মৃত ইন্তাজ আলী ইন্তাইয়ের ছেলে। তিনি জুড়ী নিউমার্কেট সিএনজি স্ট্যান্ডের চালক ছিলেন।

পুলিশ ও নিহতের ভাই কামাল মিয়া জানান, বুলুচাঁন মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে বের হন। কচুরগুলে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে সিএনজি রেখে তাঁর ভাতিজার শ্বশুরবাড়িতে একটি পারিবারিক বৈঠকে যান। সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর থেকে তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যায়নি। বিকেল থেকেই তিনি নিখোঁজ হন।

জুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাটি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

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