Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

বড়লেখায় ভারতীয় ৪ বাছুর ও ৪০ লিটার মদ উদ্ধার, আটক ৪

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ২৪
বড়লেখায় ভারতীয় ৪ বাছুর ও ৪০ লিটার মদ উদ্ধার, আটক ৪
পৃথক অভিযানে আটককৃত চারজন। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের বড়লেখায় পুলিশের পৃথক অভিযানে চোরাচালানের মাধ্যমে আনা ভারতীয় চারটি ষাঁড় বাছুর ও ৪০ লিটার মদ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়েছে। মদ পরিবহনে ব্যবহৃত একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাও জব্দ করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাতে বড়লেখা থানা-পুলিশের একটি দল হাজীগঞ্জ বাজারে গরুর হাটসংলগ্ন রেললাইনের পূর্ব পাশে ফাঁকা জায়গায় অভিযান চালায়। এ সময় ভারত থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আনা চারটি ষাঁড় বাছুর উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় শাহিন আহমদ (১৯) ও আফজাল হোসেন (২০) নামে দুজনকে আটক করা হয়।

অন্যদিকে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণভাগ গুলিস্তান এলাকার ডেফলগাছের নিচে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তল্লাশি চালিয়ে ৪০ লিটার দেশীয় তৈরি মদ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় রাজিব রবি দাস (২৬) ও রাজু রবিদাস (২৬) নামে দুজনকে আটক করা হয়। মদ পরিবহনে ব্যবহৃত সিএনজিচালিত অটোরিকশাটিও জব্দ করা হয়েছে।

বড়লেখা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শেখ কামরুল ইসলাম বলেন, এসব ঘটনায় আটক চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

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