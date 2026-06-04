ইজিবাইক-ট্রাক সংঘর্ষে শিশুসহ নিহত ৩

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার অলিনগর এলাকায় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে ইজিবাইক ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এ দুর্ঘটনায় আরও দুজন আহত হন।
নিহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উত্তর শালিকা গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে ইজিবাইকচালক আরিফ হোসেন (৪৫), একই গ্রামের মাহিনের মেয়ে আফরিন (১) এবং যশোর শহরের সজিব হোসেনের ছেলে আবরার হোসেন। আহত মাহিন ও তাঁর স্ত্রী কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
স্থানীয়দের বরাতে বামন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের লিডার মো. লিয়াকত জানান, ইজিবাইকটি মটমুড়া গ্রাম থেকে মেহেরপুরের উত্তর শালিকা গ্রামে যাওয়ার পথে গাংনীর অলিনগর এলাকায় পৌঁছালে গাংনী এলাকা থেকে ছেড়ে আসা কুষ্টিয়াগামী একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। পরে আহত পাঁচজনকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনজনের মৃত্যু হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন বামন্দী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. আজগর আলী।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, ট্রাকচালক পালিয়ে গেছেন। ইজিবাইক ও ট্রাক জব্দ করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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