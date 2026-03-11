Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

স্ত্রীকে হত্যা করে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখার অভিযোগ, স্বামী আটক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
স্ত্রীকে হত্যা করে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখার অভিযোগ, স্বামী আটক
শিবগঞ্জ উপজেলায় সেপটিক ট্যাংক থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার রাণীনগর হঠাৎপাড়া গ্রামে স্ত্রী মোছা. নাসিমা বেগমকে (৪৫) হত্যা করে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখার অভিযোগ উঠেছে স্বামী মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত মিজানুর রহমানকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) রাতে উপজেলার মনাকষা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের রাণীনগর হঠাৎপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পারিবারিক বিরোধের জেরে মিজানুর রহমান তাঁর স্ত্রী নাসিমা বেগমকে হত্যা করে বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন। পরে ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে তিনি এলাকা থেকে পালিয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে হত্যার পর মিজানুর রহমান পালিয়ে যান। পরে তাঁকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

হুমায়ুন কবির আরও বলেন, এই ঘটনায় এখনো থানায় মামলা হয়নি। তবে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

