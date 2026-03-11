Ajker Patrika
চাঁদপুর

চাঁদপুরে ১২৭ মণ জাটকা জব্দ, ১০ জেলের কারাদণ্ড

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে ১২৭ মণ জাটকা জব্দ, ১০ জেলের কারাদণ্ড
জব্দ করা জাটকা। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের হাইমচরে অভিযান চালিয়ে ১২৭.৫ মণ (৫১০০ কেজি) জাটকাসহ ১০ জেলেকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার (১১ মার্চ) সকালে কোস্ট গার্ডের চাঁদপুর স্টেশন এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (১০ মার্চ) মধ্যরাতে হাইমচরের চরভৈরবী-সংলগ্ন মেঘনা নদী এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড। এ সময় সন্দেহজনক একটি কাঠের বোটে তল্লাশি করে প্রায় ৩৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা মূল্যের ৫ হাজার ১০০ কেজি জাটকাসহ ১০ জেলেকে আটক করা হয়।

পরে কোস্ট গার্ড স্টেশনে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাজিদ হক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে আটক জেলেদের প্রত্যেককে ২ হাজার টাকা করে জরিমানা ও সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। পরে তাঁদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

জব্দ করা জাটকা চাঁদপুর সদর উপজেলার জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা মির্জা ওমর ফারুকের উপস্থিতিতে স্থানীয় এতিমখানা ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ইলিশের পোনা জাটকা সংরক্ষণের জন্য মার্চ ও এপ্রিল—এই দুই মাস চাঁদপুরের পদ্মা নদী ও মেঘনা নদীর প্রায় ৭০ কিলোমিটার এলাকা অভয়াশ্রম ঘোষণা করেছে সরকার। এ সময় নদীতে ইলিশসহ সব ধরনের মাছ ধরা, ক্রয়-বিক্রয়, মজুত ও পরিবহন নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মৎস্য আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে।

