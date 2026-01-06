Ajker Patrika

মেহেরপুরে ৭.৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা, কাঁপতে কাঁপতে স্কুলে যাচ্ছে শিশুরা

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
স্কুলে খেলছে একদল শিশু। ছবি: আজকের পত্রিকা
তীব্র শীতে বিপর্যস্ত মেহেরপুরের জনজীবন। আজ মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুরের তাপমাত্রা ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে। তীব্র ঠান্ডায় স্কুলে যেতে দুর্ভোগে পড়েছে প্রাথমিক স্কুলের শিশুরা। সকালে হালকা কুয়াশা আর হিম বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে স্কুলে যাচ্ছে তারা।

অভিভাবকেরা জানান, আজকে সবচেয়ে বেশি শীত পড়ছে। সূর্যের দেখা মেলেনি। বয়স্ক থেকে শিশুরা শীতে কাবু হয়ে যাচ্ছে। এই ঠান্ডার মধ্যে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে হচ্ছে। শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনা করে স্কুলের সময় একটু পরিবর্তন করা অথবা ছুটি দেওয়া যায় কি না ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা দরকার বলে মনে করছেন অভিভাবকেরা।

জাহাঙ্গীর আলম নামের এক অভিভাবক বলেন, ‘ছোট শিশুরা স্কুলে এসে শীত সহ্য করতে না পেরে আগুন জ্বালিয়ে তাপ পোহাচ্ছে। শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসতেও কষ্ট হচ্ছে। শীতে আমাদের হাত ঝিনঝিন করছে। এমন আবহাওয়া যদি থাকে, তাহলে কয়েক দিনের জন্য স্কুল ছুটি দেওয়া দরকার। এই অবস্থায় স্কুলে গেলে শিশুদের ঠান্ডাজনিত রোগ বেড়ে যেতে পারে।’

অনিক আহমেদ নামের এক খুদে শিক্ষার্থী বলে, ‘খুব শীত লাগছে। তাই স্কুলে এসে আগুন পোহাচ্ছি। আজ খুব শীত পড়ছে। স্কুলে আসতে খুব ভালো লাগে। তাই সকাল সকাল চলে এসেছি।’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক বলেন, আবহাওয়া খুবই খারাপ। তাই শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনা করে সকাল ১০টায় ক্লাস শুরু করলে ভালো হয়।

কাজীপুর মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফিদা হাসান বলেন, ‘অতিরিক্ত শীত ও ঠান্ডার কারণে স্কুলের ছোট শিশুদের উপস্থিতি কম। তারা শীতে স্কুলে আসতে পারছে না। ঠান্ডায় তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকিও রয়েছে। এই শীতে বড়দেরও অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমন আবহাওয়া যদি থাকে তাহলে স্কুলের ক্লাস ১ ঘণ্টা পরে শুরু করা অথবা ছুটি দেওয়া যায় কি না, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে নেওয়ার অনুরোধ করছি।’

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এস এম জয়নুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে এখনো কোনো নির্দেশনা পাইনি। যদি নির্দেশনা পাই, তাহলে সে অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালাব।’

এদিকে চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: জামিনুর রহমান বলেন, আজ সকাল ৯টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৯৭ শতাংশ। এমন আবহাওয়া আরও কিছুদিন থাকতে পারে। তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলায় কোনো আবহাওয়া অফিস না থাকায় পাশের জেলা চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের রেকর্ডই মেহেরপুর জেলার তাপমাত্রা হিসেবে ধরা হয়।

