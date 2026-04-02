সিঙ্গাইরে কৃষিজমির মাটি কাটায় ৩ জনের জেল

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কাটায় তিনজনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার (১ এপ্রিল) বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বলধারা ইউনিয়নের মানিকদহ এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ দণ্ড দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খায়রুন্নাহার পপি।
অভিযানকালে একটি এক্সকাভেটর (খনন যন্ত্র) ও একটি মাটি রাখার ট্রলি জব্দ করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে আটক করা হয়।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার পাতিলঝাপ এলাকার মো. রনি মোল্লা (২৬), কালিয়াকৈরের মো. মারুফ হোসেন (২৪) এবং মানিকদহ এলাকার মো. লুৎফর রহমান (২৮)। মোবাইল কোর্ট রনি মোল্লাকে এক মাস, মারুফ হোসেন ও লুৎফর রহমানকে ১৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।
ইউএনও খায়রুন্নাহার পপি বলেন, কৃষিজমির মাটি কাটা সম্পূর্ণ অবৈধ। এতে জমি নষ্ট হয়। পরিবেশের ক্ষতি হয়। এ ধরনের অভিযান চলবে।
