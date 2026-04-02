Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

সিঙ্গাইরে কৃষিজমির মাটি কাটায় ৩ জনের জেল

সিঙ্গাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সিঙ্গাইরে কৃষিজমির মাটি কাটায় ৩ জনের জেল
সিঙ্গাইরে কৃষিজমির মাটি কাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিনজনের জেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কাটায় তিনজনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার (১ এপ্রিল) বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বলধারা ইউনিয়নের মানিকদহ এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ দণ্ড দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খায়রুন্নাহার পপি।

অভিযানকালে একটি এক্সকাভেটর (খনন যন্ত্র) ও একটি মাটি রাখার ট্রলি জব্দ করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে আটক করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার পাতিলঝাপ এলাকার মো. রনি মোল্লা (২৬), কালিয়াকৈরের মো. মারুফ হোসেন (২৪) এবং মানিকদহ এলাকার মো. লুৎফর রহমান (২৮)। মোবাইল কোর্ট রনি মোল্লাকে এক মাস, মারুফ হোসেন ও লুৎফর রহমানকে ১৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

ইউএনও খায়রুন্নাহার পপি বলেন, কৃষিজমির মাটি কাটা সম্পূর্ণ অবৈধ। এতে জমি নষ্ট হয়। পরিবেশের ক্ষতি হয়। এ ধরনের অভিযান চলবে।

বিষয়:

মানিকগঞ্জসিঙ্গাইরকারাদণ্ডমানিকগঞ্জ সদরআদালতভ্রাম্যমাণ আদালত
চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

ভাইরাল হওয়া সেই `তাজু ভাই ২.০ পেজ’ আবার সচল

ভাইরাল হওয়া সেই `তাজু ভাই ২.০ পেজ’ আবার সচল

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার