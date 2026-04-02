প্রধানমন্ত্রীর নাম ও ছবি ব্যবহার করে প্রচারণায় নিষেধাজ্ঞা খুলনা বিএনপির

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং জাতীয় সংসদের হুইপ রকিবুল ইসলাম বকুল এমপির নাম ও ছবি ব্যবহার করে কোনো ধরনের প্রচারণামূলক কার্যক্রম না চালাতে জরুরি নির্দেশনা জারি করেছে খুলনা মহানগর বিএনপি। গতকাল বুধবার (১ এপ্রিল) রাতে বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ব্যানার, ফেস্টুন, বিলবোর্ড, পোস্টার, লিফলেট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ যেকোনো মাধ্যমে উল্লিখিত নেতাদের নাম বা ছবি ব্যবহার থেকে সব নেতা-কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিরত থাকতে বলা হয়েছে।
এ ছাড়া ইতিমধ্যে খুলনা মহানগরীর ভেতরে এ ধরনের কোনো প্রচারণা চালানো হয়ে থাকলে আগামী তিন দিনের মধ্যে, অর্থাৎ ৪ এপ্রিল শনিবার রাত ১২টার আগেই নিজ দায়িত্বে তা অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খুলনা মহানগর বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম মনা ও সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলম তুহিন এ নির্দেশনা দেন। তাঁরা বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।
মহানগরীর আওতাধীন সব থানা, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন বিএনপি এবং অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাদের বিষয়টি তদারকির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
সতর্ক করলেন হুইপ
এদিকে অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে নিজের নাম ও ছবি ব্যবহার করে কোনো ধরনের প্রচারণা চালানো কিংবা ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা না করতে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছেন জাতীয় সংসদের হুইপ ও খুলনা-৩ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ রকিবুল ইসলাম বকুল।
মহানগর বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, তাঁর নাম ও ছবি ব্যবহার করে কোনো ধরনের প্রচারণা চালানো যাবে না। এ ছাড়া তাঁর বাসা বা বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পাশে দাঁড়িয়ে তোলা ছবি দেখিয়ে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
হুইপ আরও বলেন, ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থে তাঁর নাম ও ছবি ব্যবহার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা অনভিপ্রেত। এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে দলীয় শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি।
এ ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ ধরনের অনভিপ্রেত পরিস্থিতির শিকার হলে নির্ধারিত মোবাইল/হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (০১৭১৫-০০১৯৫৫) অভিযোগ জানানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখা হবে বলেও নিশ্চিত করা হয়েছে।
নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে খোকন নামে এক ব্যক্তির আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে চাটখিল পৌরসভার দৌলতপুর গ্রামের মন্ত্রী পোলসংলগ্ন ঝোপ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।১৭ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বড়খাপন ও পোগলা ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার বড়খাপন ইউনিয়নের দত্তখিলা-নাগেরগাতী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
প্রিন্টের বিল পরিশোধকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল কাফীর নেতৃত্বে এক দোকানিকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। এতে দোকানিসহ দুজন আহত হন। বর্তমানে দোকানটি বন্ধ রয়েছে।২৫ মিনিট আগে
সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ। টিউবওয়েল বা সাব-মারসিবল পাম্প না থাকায় এদের এখনো বাধ্য হয়েই নদী, হাওর ও পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করতে হয়; যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দূষিত। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অধিকাংশ টিউবওয়েলেই এখন পানি উঠছে না।৩১ মিনিট আগে